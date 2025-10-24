Javi Rueda, tres semanas de baja por una lesión muscular

La victoria del Celta ante el Nizatuvo un elevado precio para Javi Rueda. El lateral derecho sufrió una rotura de grado uno en el recto anterior del muslo izquierdo que le mantendrá de baja tres semanas, según confirmó este viernes el club a través del parte médico.

Rueda no estará el domingo en El Sadar, a donde tampoco acudirán sus compañeros Williot Swedberg y Carl Starfelt. El primero, por lesión, y el segundo, por sanción tras ser expulsado ante la Real Sociedad.

Además de la lesión de Rueda, el club informó que Jones El-Abdellaoui recibió el alta médica de la gastroenteritis que le impidió jugar el jueves contra el Niza. Además de la incorporación del internacional marroquí, es posible que Giráldez pueda contar para el partido contra Osasuna con Yoel Lago. El zaguero ya entrena con el grupo tras sufrir una tenosinovitis en la pierna izquierda.