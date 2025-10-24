Javi Rueda, tres semanas de baja por una lesión muscular
El andaluz, que disputó la última media hora ante el Niza, sufrió una rotura de grado uno en el recto anterior del muslo izquierdo
La victoria del Celta ante el Nizatuvo un elevado precio para Javi Rueda. El lateral derecho sufrió una rotura de grado uno en el recto anterior del muslo izquierdo que le mantendrá de baja tres semanas, según confirmó este viernes el club a través del parte médico.
Rueda no estará el domingo en El Sadar, a donde tampoco acudirán sus compañeros Williot Swedberg y Carl Starfelt. El primero, por lesión, y el segundo, por sanción tras ser expulsado ante la Real Sociedad.
Además de la lesión de Rueda, el club informó que Jones El-Abdellaoui recibió el alta médica de la gastroenteritis que le impidió jugar el jueves contra el Niza. Además de la incorporación del internacional marroquí, es posible que Giráldez pueda contar para el partido contra Osasuna con Yoel Lago. El zaguero ya entrena con el grupo tras sufrir una tenosinovitis en la pierna izquierda.
- Muere una conductora tras un accidente en Redondela
- Una casa en Galicia, refugio y pasaporte para otra vida: «Fuimos a Málaga y hacía demasiado calor; era insoportable»
- Educación abre una investigación en un colegio de Vigo por acoso a una niña de 5 años
- Davila 23/10/2025
- Uruguay rompe el contrato de las patrulleras con Cardama: «Son hechos muy graves»
- Un caballo tira a una mujer en un paseo contratado por el Galiñeiro y le niegan la indemnización: «El jinete acepta los riesgos»
- El vintage «se tambalea» en Vigo
- El inspector de Hacienda afronta 6 años de prisión por la presunta trama de extorsión a empresarios