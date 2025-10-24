Iago, que estás en los cielos

Ha concluido el partido. Se ha coreado el nombre de los jugadores y el de Claudio Giráldez. El Niza se ha retirado del césped igual que los árbitros. Pocos abandonan su asiento en Balaídos, sin embargo. Las luces del estadio se apagan y otras, en el horizonte de las pistas de atletismo, se encienden y se elevan como naves extraterrestres anunciando un encuentro en la tercera fase. Pero este al que se honra no está confeccionado de una materia extraña. Es carne de nuestra carne.

El cielo encapotado se ha estrellado de repente. Desde el principio de los tiempos ha mirado el hombre al firmamento, en busca de señales que lo orientasen en sus angustias. Estos astros tecnológicos dibujan con una delicada coreografía lo que una voz narra desde megafonía. Iago vuelve a ser un niño que proclama su sueño ante una cámara de la TVG: «Eu, xogar no Celta».

Se enlazan los grandes hitos, con la banda sonora original: los goles al Alavés, la cintura quebrada de Colotto, el regreso del hijo pródigo, la promesa de Old Trafford que hoy se cumple, las lágrimas tras la remontada al Villarreal, el tanto en Getafe... Iago lo observa todo emocionado, junto a su familia, desde el centro del campo. «A túa lenda vive en cada neno que coma ti soña con vestir de celeste», concluye la voz.

A Iago se le ha homenajeado con drones como a Manolo con una ovación y algunos obsequios. Así se retrata cómo se ha transformado el mundo durante estas cuadro décadas. En 1982, cuando el Gran Capitán se retiró, internet era un rumor entre universidades llamado arpanet y los niños con posibles elegían entre el Commodore y el Spectrum. En 1987, cuando Iago nació, el busca de Motorola hacía furor por lo extenso de sus mensajes. En 2008, cuando debutó con el primer equipo, a la gente le entusiasmaba el Blue-Ray. Nada se sabía de la inteligencia artificial o de la computación cuántica, fuera de la ciencia ficción o de los entendidos, y Facebook recién comenzaba a expandirse. Mil revoluciones han estallado durante estos años. Se han descubierto el fuego y la rueda. Se han derrumbado las grandes verdades y los profetas han sido desmentidos.

Todo esto pudo no haber sucedido. El 29 de enero de 2008, cuatro meses antes de que Iago disputase aquellos minutos insulsos en Salamanca, el asteroide 2007TU24 pasó a menos de 550.000 kilómetros de la Tierra. Una mínima variación en algún viento cósmico y la historia que Iago estaba a punto de escribir se hubiera confinado al infinito.

El planeta siguió su curso,empero, con su caudal humano de dolor y miseria; de fe y esperanza. Iago ha sido y aún sigue siendo. No ya su cáscara sino su sustancia inmortal. Hace ya tiempo que el símbolo se despegó de esa envoltura. A ese treintañero moañés, casado y con tres hijos, buen hijo y vecino, con sus pequeños vicios y pecados, imperfecto como cualquiera, ha de resultarle difícil, de hecho, convivir con ese otro ideal al que los luceros compendian y al que quieren erigirle una estatua.

El jugador, con su mujer y sus hijos. / J. Lores

Iago es, más que él mismo, lo que todo un pueblo ha querido proyectar. La salvación imposible o el delirio de un mejor porvenir. El gran mérito de Iago es haber soportado el peso geológico de semejantes expectativas. Lo vuelve a repetir en este partido, desde el inicio. Se observa uno y trino en la pancarta que se despliega en Río, se escucha como un eco en los cánticos y convierte toda esa energía telúrica en el gol del minuto 1 que desata la alegría.

Fugaz silencio

La realidad nunca es un cuento que transcurre de forma plácida ni garantiza un final feliz. Bien lo sabe también Iago, que ha tenido que desanudar sus asperezas tantas veces. Marca Mohamed Ali-Cho y los doscientos seguidores de Niza, todos de oscuro, aprovechan el fugaz silencio para hacerse oír.

Será su único consuelo en toda la noche –como el protocolo de seguridad dicta que sean los últimos en ser desalojados, asistirán al tributo a Aspas con educada contención–. El acoso interminable, tras la expulsión de Clauss, acontece donde debe, contra Marcador, y ni siquiera las obras o el relente enfrían la caldera. Luego Borja Iglesias profundiza en el misterio de las rachas con su carambola y Bryzan Zaragoza se va jaleado en su paseíllo por la banda, tras su primera gran actuación con el Celta. Nunca se sabe qué nuevas historias nos aguardan. Cuatro días después de que el asteroide 2007TU24 peinase la Tierra se estrenaba el primer capítulo de Phineas y Ferb...

El vuelo de los drones concluye caligrafiando ese 534 y con el escudo del Celta que tantas veces Iago ha besado. «Me quedan seis ou sete meses de contrato e moitos partidos para disfrutar xunto a vós», menciona en la conclusión de su propio discurso. Queriendo desnudar el acto de su tono elegíaco, ha anticipado el final inevitable. Ese Iago civil pertenece a los suyos y seguirá su vida como merece. Este otro anclado en la memoria, patrimonio común, seguirá guiando al celtismo como la estrella más brillante cada vez que un celtista alce la vista o cierre los ojos.