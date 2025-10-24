«Hemos podido matar el partido mucho antes»

Claudio Giráldez expresó al término del choque su satisfacción por un triunfo que pone al Celta en el camino de la siguiente ronda. «Hemos arrancado muy bien el partido. Sabíamos muy bien de la presión de ellos y han tardado en detectar ese sistema de cuatro que hemos puesto. La primera llegada que tienen nos hacen gol, luego hemos sufrido a balón parado en la primera parte, pero nuestra pausa en el último tercio de campo llegando muchas veces a la línea ha conseguido, no cambiar el marcador, pero sí la superioridad numérica de la expulsión», analizó en Movistar el preparador celeste, que apuntó: «En la segunda parte hemos tenido ocasiones para matar el partido mucho antes, no han entrado y hemos acabado, como no podía ser de otra manera este año, con tres córners seguidos en contra, pero arrimando el hombro todo el mundo y con un partido completo de todo el equipo».

Giráldez saluda a Franck Haise al inicio del choque. | José Lores

El técnico valoró este nuevo triunfo en Balaídos. «Sabíamos que teníamos muy difícil fuera de casa y que teníamos que hacernos fuertes aquí. En Liga nos está constando, pero en Europa hemos hecho dos partidos muy completos contra dos rivales históricos europeos y pensar ahora en el resto de competición europea para mí es equivocarnos», añadió el porriñés, que pone el foco en LaLiga. «Tenemos un partido fundamental, contra Osasuna en su campo, donde todavía no han conocido la derrota. Tenemos que poner todo nuestro foco en este partido y al acabar ya pensaremos en Zagreb y lo que viene en Europa».

El entrenador del Celta tuvo palabras de elogio para 55 Aspas por el homenaje se le tributó al moañés en Balaídos tras superar el récord de partido de Manolo con la camiseta del Celta. «Es espectacular estar aquí, un día histórico para la historia del club y en especial para Iago y su familia. Un jueves por la noche, con el estadio lleno con la gente que trabaja al día siguiente disfrutando de un homenaje que se merece», destacó Giráldez, que no ve próxima su retirada: «Esto no significa que le quede poco , sino tiene cuerda para rato la mejor muestra es el partido de hoy, cumplir esta animalada de partidos y hacer el partido que hizo con gol en el minuto 1 y jugando 90 minutos al nivel que lo hizo...Es un día redondo para él y para el Celta en extensión».