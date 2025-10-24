Haise admite el error de Clauss para ganarse su expulsión
El técnico cree que la roja condicionó el choque
REDACCIÓN
Vigo
Haise, el entrenador del Niza, aseguró a la conclusión del partido que la expulsión había condicionado el partido y que hubera preferido acabar el choque sin un jugador menos. De todos modos, el técnico admitió que las dos faltas que provocan las amarillas de Clauss «son faltas» aunque al mismo tiempo dijo que hubiera agradecido que el árbitro fuese «más pedagógico». El entrenador reconoció que el partido se les puso demasiado complicado tras la roja de Clauss y que a partir de ese instante «intentamos defender con orden y lo hicimos en muchos momentos, pero nos costó tener ocasiones. Al final pudimos encontrar alguna opción».
