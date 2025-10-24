Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Haise admite el error de Clauss para ganarse su expulsión

El técnico cree que la roja condicionó el choque

Giráldez saluda a Franck Haise al inicio del choque. | José Lores

Giráldez saluda a Franck Haise al inicio del choque. | José Lores

REDACCIÓN

Vigo

Haise, el entrenador del Niza, aseguró a la conclusión del partido que la expulsión había condicionado el partido y que hubera preferido acabar el choque sin un jugador menos. De todos modos, el técnico admitió que las dos faltas que provocan las amarillas de Clauss «son faltas» aunque al mismo tiempo dijo que hubiera agradecido que el árbitro fuese «más pedagógico». El entrenador reconoció que el partido se les puso demasiado complicado tras la roja de Clauss y que a partir de ese instante «intentamos defender con orden y lo hicimos en muchos momentos, pero nos costó tener ocasiones. Al final pudimos encontrar alguna opción».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents