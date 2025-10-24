Aspas: «Seguiré disfrutando mientras me encuentre bien»

Iago Aspas se mostró anoche «muy agradecido» por el merecido homenaje que le tributó la afición de Balaídos por récord de 534 encuentros con la zamarra celeste. Emocionado por el espectáculo, pero sobre todo por el cariño de la afición, que no se movió del estadio, el capitán del Celta no puso de momento fecha a su retirada. «La verdad es que no me esperaba tanta efusividad, el estadio lleno un jueves a la once y pico de la noche. Estoy muy agradecido. Esta gente es la que me ha llevado a jugar 534 partidos, a jugar un Mundial con la selección española y a disfrutar cada fin de semana», declaró, visiblemente emocionado, a los micrófonos de Movistar Aspas, que ha decidido aún si esta será su última temporada en el fútbol. «Como decía el míster antes del partido, sonaba un poco a despedida, pero por ahora aún me queda contrato, seguir disfrutando y mientras me siga encontrando bien, seguiré disfrutando dentro del terreno de juego, que es donde más feliz soy», dijo.

Borja Iglesias, mientras, se mostró también muy contento por lo que consideró una trabajada victoria contra un buen rival. «Siempre cuesta ganar, es así, pero contento, sobre todo por volver a la victoria, volver ganar a en casa. La gente como siempre increíble. Muy contento”, señaló el artillero, clave en el gol de la victoria. «He intentado entrar en esa posición cuando ellos estaban muy en bloque bajo, intentar aguantar a los centrales, poder ganar situaciones de centro», explicó el santiagués. «Lo han defendido muy bien ellos, pero en esa si he tenido la situación para separarme, Mingue me ha visto muy bien. He tenido un poco de suerte luego en el rebote, pero contento», agregó Borja, que no se olvidó del homenaje a Iago: «¿Qué voy a decir de Iago. Para nosotros es un lujo tenerle, un lujo disfrutarle, poder vivir con él en el día a día, encima con lo competitivo que es, la forma que tiene de ayudar. Es el mejor, la verdad».