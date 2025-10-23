Sergio Carreira: «Jugar en Europa me parecía un sueño muy lejano, irreal»

Sergio Carreira debutará esta noche con el Celta en la Europa League, si Claudio Giráldez finalmente decide concederle minutos. El lateral celeste, que se perdió los dos duelos europeos anteriores por lesión, se mostraba ayer especialmente ilusionado con esta posibilidad, aunque reconoció que nunca lo habría soñado cuando, tras encadenar tres cesiones, el actual técnico decidió reclutarlo para el primer equipo.

«Me encantaría poder jugar después de no haber podido estar en ninguno de los partidos anteriores. Todos estuvimos entrenando a tope para estar preparados», apuntó el carrilero vigués en la rueda de prensa conjunta con Claudio Giráldez. «Era muy lejano. Una cosa es soñar estar en el club y otra cosa es estar y jugar en Europa. Es un sueño que nunca tuve por lo irreal que me parecía», apuntó Carreira, que vive «con orgullo»· el momento. «Es un premio a todo lo que fue el año pasado. Estoy muy contento de vivirlo», dijo.

El lateral céltico se refirió a su posición en el terreno de juego para asegurar que, pese a ser diestro, no tiene especial predilección por jugar en la banda derecha. «Al final, es adaptarse al rival y a lo que pida el míster. Estoy cómodo en ambas bandas y a seguir creciendo. Cuantas más posiciones puedas abarcar, mejor», declaró.

Carreira expresó cierta decepción por el hecho de que el Celta todavía no haya logrado dejar la portería a cero esta temporada, pero más por la falta de victorias en LaLiga: «Dejar la meta a cero es perfecto, pero como ha dicho el míster en alguna ocasión, si quedamos 5-4, con ganar no tengo problema».

Carreira se refirió al récord que Iago Aspas batirá previsiblemente esta noche, superando a Manolo como jugador con más partidos con la zamarra celeste. «Es una locura, es algo impensable, sobre todo, verle en el día a día, que es una cosa que me gustaría recalcar. Pasan los años y sigue siendo el mismo a nivel competitivo, quiere ganar absolutamente todo y prueba de ello son los récords», observó el zaguero.