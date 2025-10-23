El holandés Van der Eijk, un árbitro que acaba de convertirse en internacional

El holandés Sander Van der Eijk ha sido el designado por la UEFA para arbitrar el encuentro de esta noche en Balaídos. Es un colegiado de apenas 32 años (muy joven) que en 2024 recibió la vitola de colegiado internacional. Lo hace con una edad que invita a pensar en que le espera una larga y productiva carrera en la élite. Saca tres amarillas por partido y pocas rojas.