Haise, preocupado por sus bajas

El francés Franck Haise, entrenador del Niza, desveló este miércoles, en la rueda de prensa previa al choque del jueves contra el Celta, que en Balaídos no podrá contar con el veterano defensa brasileño Dante Costa ni con el centrocampista argelino Hicham Boudaoui.

«Dante todavía arrastra problemas de rodilla e Hicham ha estado enfermo estos últimos días. Tenemos al menos seis bajas, que pueden ser siete por el virus de Jansson», afirmó el técnico francés durante su comparecencia ante los periodistas.

Dos bajas que le impedirán repetir el once que alineó de inicio ante el Lyon en el último partido del campeonato francés. El sierraleonés Juma Bah es una opción para entrar en la defensa, mientras que Louchet podría ocupar el puesto de Boudaoui.

Haise apuntó que hará rotaciones porque tienen «7 partidos en 24 días», aunque garantiza que formará «un once de garantías» porque se juegan mucho en Vigo tras arrancar la Liga Europa con dos derrotas ante AS Roma y Fenerbahçe.

«Creo en los jugadores que van a jugar. Es un partido importante, necesitamos un buen resultado», indicó el técnico del Niza, quien, no obstante, avisa de que necesitarán «subir» su nivel para ser competitivos en un torneo «en el que los equipos te exigen mucho».

Clauss

El internacional francés Jonathan Clauss restó importancia a la mala dinámica de su equipo como visitante, la cual espera romper frente al Celta. «No tenemos nada que desbloquear fuera de casa, creo que tampoco está siendo tan catastrófico. Hay circunstancias que han hecho que fuera de casa tengamos peores resultados, pero nuestra idea es jugar igual en casa que fuera», manifestó en rueda de prensa.

El lateral admitió que su equipo necesita un triunfo a domicilio para coger «más confianza» porque «la realidad es que fuera de casa jugamos contra muchos factores, entre ellos que el rival siempre tiene el apoyo de sus aficionados». «Mañana vamos a buscar la victoria, pero para eso hay que merecerla. Tenemos que aprovechar cada oportunidad, usar nuestras armas y poner toda nuestra energía porque en un partido de una competición europea es fundamental darlo todo».