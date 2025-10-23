El frustrado encuentro entre dos viejos guerreros

Hace diez años Dante (nombre de poeta, pelo inconfundible) escribió su último capítulo en el Bayern de Múnich, su tiempo más prolífico en fama y títulos. Nueve trofeos conquistados (tres Bundesligas, una Liga de Campeones, una Supercopa de Europa, un Mundial de clubes...) que desembocaron en aquel decepcionante Campeonato del Mundo con Brasil en casa donde fueron masacrados por Alemania. Con 32 años Dante dejó Múnich y había quien imaginaba que aquello era el comienzo de la despedida de un central que encajó como un guante en el fútbol europeo al que llegó con veinte años. Una década después, con 42 años, Dante sostiene el brazalete de capitán del Niza aunque su concurso ya sea más residual. Pero el pasado fin de semana, sin ir más lejos, justo después de su cumpleaños fue titular en la victoria sobre el Olympique de Lyon. Hoy no estará en Balaídos con lo que se frustra el posible encuentro entre dos de los tres jugadores más veteranos de la competición. Dante es el futbolista de mayor edad que ha jugado esta competición y Iago Aspas es el tercer de la presente edición. En el medio de ambos solo aparece Olivier Giroud, que a sus 39 años ha recalado en el Lille.

No imaginaba seguramente que en la Costa Azul iba a encontrar un entorno y un ambiente con el que conectara de semejante manera. Su hoja de servicios europea pasa por tres temporadas en el Lille, dos en Charleroi, tres en el Standard de Lieja, cuatro en el Borussia Mönchengladbach, cuatro en el Bayern de Múnich, una en el Wolfsburgo...y entonces llegó el Niza. La actual es la décima temporada en el club francés donde ya es mucho más que un futbolista. El tercero que más veces ha vestido la camiseta rojinegra, el extranjero con más partidos en su historia (más de trescientos), un tipo respetado y querido al mismo tiempo. Hace unos meses, cuando anunció que renovaba por una temporada más, dejó entrever que en verano de 2026, cuando se cierre la décima temporada en el club francés dira adiós a la Costa Azul y al fútbol para centrarse en su idea de ser entrenador.