El Niza como vía de despegue

El Celta busca en Europa el pan y la sal que se le niega en LaLiga. El conjunto de Claudio Giráldez recibe en la tercera jornada de la Europa League al OGC Niza (Balaídos, 21.00 horas, Movistar) en un duelo que los celestes pretenden aprovechar para avanzar en su clasificación a la siguiente fase con una victoria que le dé impulso también en la competición doméstica. Pero antes de la visita a El Sadar, donde espera Osasuna, los celestes se centran en doblegar a un pujante adversario, cuarto clasificado de la última Ligue 1, que tampoco ha empezado bien en el campeonato galo y cuenta por derrotas sus dos compromisos previos contra la Roma y el Fenerbahçe en el torneo continental.

Abonado este curso al empate a un gol, sin victorias, pero con pocas derrotas, el Celta necesita con urgencia volver a sumar puntos de tres en tres para ganar confianza y trasladar el buen juego que por momentos viene practicando este curso al marcador en todas las competiciones. «Todo lo que sea ganar y sumar buenas sensaciones nos viene muy bien», confesaba Giráldez, que no regateaba elogios hacia el Niza por su pujanza física y calidad técnica.

El técnico porriñés suele armar su once en función de las características del adversario. Como el Celta, el Niza juega habitualmente con un esquema de tres centrales, lo que podría hacerle variar ligeramente el dibujo esta noche. No obstante, con un importante partido liguero en 72 horas, la gestión del cansancio será seguramente la principal preocupación del técnico a la hora de configurar otro once en el que seguro que va a haber sorpresas.

Giráldez no va a poder contar para el choque con Williot Swedberg, convaleciente del esguince de tobillo sufrido la pasada semana con la selección sueca sub 21 , ni con Yoel Lago, que no ha logrado superar las molestias en el pie izquierdo que ya le impidieron vestirse de corto en la última cita liguera contra la Real Sociedad.

A esta dos ausencias se ha sumado a última hora la de Jones El-Abdellaoui por causa de una gastroenteritis. Sí han entrado en la convocatoria Franco Cervi, con el alta médica desde el pasado martes, y Mihailo Ristic, ya recuperado de la lesión muscular que lo ha mantenido fuera de juego en las últimas cuatro semanas.

Incertidumbre con el once inicial

Una de las pocas certezas del once será la presencia de un Radu en estado de gracia bajo el travesaño. Es también altamente probable la titularidad de Carl Starfelt, ya que el central sueco no podrá jugar el domingo contra Osasuna por sanción tras su expulsión en el duelo contra la Real Sociedad.

Es también seguro que Iago Aspas, sin minutos ante los de Sergio Francisco, saltará al césped de Balaídos –lo ha garantizado Giráldez–, muy probablemente como titular, al igual que ya ocurrió frente al Stuttgart y el PAOK. La diferencia es que en esta ocasión el mago moañés cumplirá frente al Niza 534 partidos con la casaca céltica, superando el récord establecido por Manolo en el año 1982 como jugador que ves más veces ha defendido los colores del club.

El resto del once es, como siempre, una incógnita, sin descartar cambios de dibujo y presencia de jugadores con menor participación este curso como Miguel Román o Fran Beltrán en medio campo. En defensa, las novedades podrían ser Javi Rueda, suplente contra la Real, y Manu Fernández y Carlos Domínguez, mientras que Ferran, Hugo Álvarez o Bryan Zaragoza podrían ser novedades en la delantera.

El Niza, mientras, comparece en Balaídos sin Dante, el abuelo de esta Europa League (42 años), y la urgencia de sumar un primer triunfo en competición continental tras las derrotas firmadas contra la Roma y el Fenerbahçe y un comienzo de liga por debajo de las expectativas. Pese a ser un habitual de las competiciones continentales –jugó el pasado curso la Champions y este fue eliminado en la fase previa por el Benfica–, Les Aiglons encadenan 11 encuentros consecutivos sin saborear la victoria en el continente.