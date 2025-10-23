Los aficionados del Niza, camino a Balaídos escoltados por la Policía

Unos doscientos aficionados del Niza, que disputa esta noche en Balaídos el encuentro correspondiente a la tercera jornada de la Europa League frente al Celta de Vigo, han generado un importante atasco en el entorno de la Avenida de Beiramar. Los hinchas, que deben desplazarse hasta el estadio escoltados por la Policía Nacional, avanzan a pie por la zona entonando cánticos y animando a su equipo ante la mirada curiosa de los vigueses que se cruzan a su paso.

El grupo se ha concentrado previamente frente al Hotel Bahía, desde donde ha iniciado su recorrido hacia Balaídos. Toda la caminata se ha producido bajo la atenta vigilancia de los agentes que custodian el traslado.

Esta movilización se produce después de los incidentes registrados anoche en el Casco Vello, donde se enfrentaron seguidores del Celta y del Niza. La Policía Local informó de una reyerta con lanzamiento de vallas y objetos, y de la detención de dos personas de nacionalidad española por resistencia a la autoridad.