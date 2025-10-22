Giráldez: «Todo lo que sea ganar y sumar buenas sensaciones nos viene bien»

La ausencia de victorias en LaLiga no inquieta de momento a Claudio Giráldez, que ve en el duelo europeo de mañana frente al Niza una oportunidad para tomar impulso en ambas competiciones. «Nuestra prioridad es LaLiga, pero todo lo que sea ganar y sumar buenas sensaciones nos viene bien», ha observado el preparador celeste en la rueda de prensa previa al choque contra el conjunto galo.

«Tenemos ganas de que empiece el partido, de enfrentarnos a un equipo tan poderoso en lo físico, con ese talento tan alto en ese 3-4-3 en esa última línea. Es un rival muy potente, que nos va a exigir mucho. Cuanto antes podamos sumar sensaciones y puntos en esta competición, mejor, aunque repito que nuestra prioridad es LaLiga», ha precisado Giráldez, que se centra en lo inmediato: «Ponemos el foco en cada partido que tenemos. Nos gustaría ganar, tener la misma sensación que con el PAOK. Sumar puntos te da más aire en las competiciones, frutos de lo que estamos sembrando. Sumar de tres viene bien en cualquier competición, hacer un partido completo viene bien en cualquier competición… todo lo que sea sumar cosas positivas nos va a dar energía, apoyo y un estímulo que nos viene muy bien».

El entrenador del Celta ha tenido palabras de elogio hacia el adversario y también hacia el fútbol francés, al que en su opinión no se valora en su justa medida. «En alguna entrevista he dicho que no quería equipos franceses porque es una liga infravalorada. Nos quedamos mucho con el jugador que pasa por nuestra Liga y la liga francesa ha ido comiendo terreno y está entre las más poderosas. Tienen una cultura táctica cada vez mejor. Es una liga que sigo bastante», ha ponderado Giráldez. «Ahora tienen al campeón de la Champions, el PSG, y hay un poco más de foco, pero hay muchos buenos equipos. El Lille es el equipo que más nos ha hecho sufrir», ha detallado.

«Pujanza física y talento» del rival

Del Niza, en concreto, el técnico celeste ha destacado su pujanza física y el talento de sus hombres más adelantados, pero también su riqueza táctica, sustentada atrás en una línea de tres centrales. «Es un equipo muy completo, parecido con movilidad de jugadores ofensivos», ha dicho del conjunto galo, añadiendo que no le complica especialmente su esquema de juego. «No nos modifica demasiado que sea un planteamiento de ellos siempre de tres [centrales], pero tenemos que buscar recursos para tener más posesión, desde el cambio de dibujo o de la altura de los carrileros o del pivote. Tenemos recursos para poder hacerlo. Dependerá del once para ver cómo ocupamos el campo», ha explicado. Y ha agregado: «Creo que están probando cosas y nos crea una problemática para saber cómo van a ocupar los espacios. Cuando aprietan el acelerador, son de lo mejor de la competición».

La figura de Iago Aspas, que con toda probabilidad batirá mañana el récord de partidos de Manolo, no ha faltado en la comparecencia del técnico, que ha garantizado su participación en el partido. «Todos los partidos son para que juegue Iago. La idea era que jugase el domingo, pero el contexto no le favorecía. Va a jugar, si no pasa nada raro, de inicio o desde el banquillo. Va a participar y esperemos que siga sumando partidos a ese récord que nadie va a poder batir. Lo que me preocupa, lo que me gusta, es que esté disponible, esté bien. Y que disfrutemos de que está todavía con nosotros», ha recalcado.