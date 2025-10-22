Mejor en su liga que en Europa

El Olympique Gymnaste Club de Niza, conocido simplemente como OGC Niza, es todo un clásico francés de las competiciones europeas, aunque nunca ha llegado demasiado lejos en los torneos continentales en los que ha participado. Su competición fetiche en estos años ha sido la Europa League, en la que ha participado en cinco ocasiones desde el curso 2013-14. Sus prestaciones en Europa, sin embargo, no han estado a la altura del rendimiento que ha ofrecido en la liga gala, de la que fue cuarto clasificado la pasada temporada.

El pasado curso disputó la fase de grupos de la Liga de Campeones, donde coincidió con la Real Sociedad, pero no pasó de ahí. Sus tiempos más gloriosos datan de mediados del pasado siglo, cuando se proclamó campeón francés en los cursos 1951-52, 1951-52, 1955-56 y 1958-59. Sus mejores resultados europeos fueron en aquellos tiempos, alcanzando los cuartos de final la Copa de Europa, precursora de la actual Liga de Campeones, en las temporadas 1956-57 y 1959-60. En ambas ocasiones fue eliminado por el Real Madrid.

El actual Niza está dirigido por Franck Haise quien, tras su exitoso paso por el Lens, se hizo cargo del equipo el pasado curso para auparlo hasta la cuarta plaza de la Ligue 1 con un notable rendimiento sobre el verde, aderezado con un triunfo en el Parque de los Príncipes contra el intratable PSG, al que sacó también un empate como local. Esta temporada, sin embargo, el arranque de curso ha sido más discreto para Les Aiglons, que marchan décimos en la competición gala con 3 victorias (Auxerre, Nantes y Olympique de Lyon), 2 empates (París FC y Mónaco) y 3 derrotas (Toulouse, Le Havre y Stade Bretois). Perdió su último partido precisamente frente al Stade Bretois, en la quinta jornada, para empatar luego con París y Mónaco y derrotar, con algo de fortuna, al Olympique de Lyon el pasado sábado.

Bastante peor le han ido al Niza las cosas en Europa, donde ha caído de forma consecutiva frente a la Roma (2-0) y el Fenerbahçe en los dos primeros partidos de esta fase de grupos. Previamente, el grupo de Franck Haise había sido fácilmente eliminado por el Benfica en la fase previa de la Liga de Campeones (0-2 y 2-0).

El cuadro galo cuenta con futbolistas de calidad en todas sus líneas, aunando físico y talento. Desde la portería, con el senegalés Yehvann Diouf, hasta la delantera, donde destacan el punta Terem Moffi y los extremos Sophiane Diop, Mohamed Ali Cho o Jerémié Boga, pasando por la defensa y la media , con los centrales Youssouf Ndayishimiye y Dante, los carrileros Melvin Bard y Jonathan Clauss o los pivotes Charles Vanhoutte e Hicham Boudaoui.

Como Giráldez, Haise emplea un esquema de tres centrales –alterna el 3-4-2 y el 3-4-1-2 – con vocación ofensiva . El Niza defiende mejor que ataca y se muestra especialmente peligroso en las transiciones a la contra.

La expedición del conjunto francés aterrizará a primera hora de la tarde en Peinador, pero no tiene previsto ejercitarse en Balaídos. El equipo sí visitará el estadio vigués para tomar contacto con el césped durante unos 15 minutos y posteriormente, a partir de las 18.30, Haise y un jugador ofrecerán la habitual rueda de prensa previa al encuentro.

Dispositivo especial

Aunque el Niza ha devuelto más de 300 de las 500 entradas que el Celta había puesto a disposición para la afición visitante, la policía desplegará un dispositivo especial de vigilancia en previsión de que los pocos que se desplacen a la ciudad pertenezcan a los grupos más radicales.

Homenaje a Aspas

Por otra parte, el club ha anunciado que después del encuentro contra el Niza se ofrecerá un espectáculo de drones para celebrar los 534 partidos que Iago Aspas cumplirá, si juega mañana, con la camiseta celeste. El talento moañés ya igualó el récord de Manolo antes del parón liguero contra el Atlético de Madrid, pero no tuvo minutos el pasado domingo contra la Real Sociedad para superar esta marca, vigente desde el año 1982.

Espectáculo de drones y árbitro neerlandés

El árbitro neerlandés Sander Van der Eijk será el encargado de dirigir el partido de mañana entre el Celta y el Niza (Balaídos, 21:00 horas), correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos de la Europa League. Su compatriota Dennis Higler será el árbitro encargado del VAR, mientras que los también holandeses Rens Bluemink y Stefan de Groot actuarán como árbitros asistentes y Marc Nagtegaal ejercerá como cuarto árbitro.