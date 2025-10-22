Dos detenidos por atentado a la autoridad tras unos disturbios con aficionados del Niza en el Casco Vello

En la noche de este miércoles, varias patrullas de la Policía Local se han visto obligados a intervenir, tras recibir una alerta sobre algunos disturbios que se estarban produciendo en la zona del Casco Vello de Vigo.

Los agentes refieren una reyerta entre aficionados del Celta y del Niza, equipos que este jueves disputarán un encuentro de la Europa League en el estadio de Balaídos. A consecuencia de ese enfrentamiento, dos personas, «de nacionalidad española» han sido detenidas, acusadas de un atentado contra la autoridad, delito que habrían cometido durante la intervención de la Policía.

Esas mismas fuentes informan de que el enfrentamiento se saldó sin heridos y, si bien hubo lanzamiento de vallas y otros objetos, la reyerta no pasó a mayores.

300 aficionados franceses

El Niza, que ya se encuentra en Vigo, estará acompañado en las gradas de Abanca Balaídos por unos 300 aficionados de su hinchada. Algunos de esos seguidores, como ha hecho su equipo, también han adelantado su viaje a la ciudad olívica a este miércoles, así que, aprovechando la visita, estarían conociendo las zonas de la urbe más atractivas, de ahí su presencia en la zona antigua.