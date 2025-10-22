El Celta reactiva el modo UEFA

El Celta tratará de encontrar en Europa el impulso que no acaba de tomar en LaLiga. Tras firmar contra la Real Sociedad otro decepcionante empate, el séptimo del curso en la competición doméstica por 1-1, el grupo de Claudio Giráldez buscará mañana contra el Niza, cuarto clasificado de la última liga francesa, una segunda victoria europea que mejore sus perspectivas de clasificación. El buen papel firmado en su anterior compromiso contra el PAOK griego tras el varapalo sufrido en la jornada inaugural en el campo del Stuttgart y la enorme ilusión con que la plantilla celeste afronta esta competición hacen concebir esperanzas de que se vea contra el conjunto galo una versión del Celta más afilada y parecida a la del pasado curso que la que se ha visto esta temporada en LaLiga.

Giráldez volverá a agitar el equipo con cambios en todas las líneas para dosificar fuerzas y procesar bajas, pero sobre todo con la idea de hacer el mayor daño posible a un rival necesitado, que tampoco ha empezado demasiado bien en la liga de su país y cuenta por derrotas sus dos partidos europeos contra la Roma (2-0) y el Fernerbahçe (0-1).

Tras descansar el pasado lunes, el conjunto celeste retornó a los entrenamientos en la ciudad deportiva para ultimar la preparación del choque con buenas expectativas en torno a la recuperación de varios de los lesionados. De acuerdo con el parte de enfermería difundido por el club, tan solo Williot Swedberg parece baja segura. El resto, en mayor o menor grado, tiene opciones de ser de la partida.

Una de las novedades de la convocatoria podría ser Mihailo Ristic tras cuatro semanas fuera de juego. El lateral completó la sesión preparatoria con el grupo después de varios días ejercitándose de forma parcial con el resto de sus compañeros. Se encuentra, por tanto, en el paso previo al alta médica, que podría recibir hoy, si finalmente Giráldez decide incluirlo en la convocatoria para el choque.

Al trabajo colectivo, ya sin molestias, volvió también Yoel Lago, aparentemente recuperado de la tendosinovitis en los peroneos que le impidió ser de la partida contra la Real Sociedad. Giráldez decidió no incluirlo en la última convocatoria liguera debido a las molestias que el defensa mondaricense venía arrastrando durante la semana y que ahora han remitido.

Aunque por ahora no ha disputado un solo minuto esta temporada, el entrenador del Celta tiene a su disposición al argentino Franco Cervi, que ha recibido al alta médica tras completar con el grupo los dos últimos entrenamientos protegido con una férula en su mano derecha.

La nota negativa de la jornada en lo que a lesiones se refiere la protagonizó Williot Swedberg, primera víctima del virus FIFA que el Celta sufre esta temporada. El extremo no pudo concluir el segundo de los choques disputados con la selección sub 21 sueca en la última fecha FIFA, contra Georgia. En el minuto 36 de partido, Williot se echó la mano al tobillo izquierdo y aunque trató de continuar en el terreno de juego, enseguida se vio obligado a pedir el cambio.

Los servicios médicos del Celta han diagnosticado al atacante escandinavo un esguince en su tobillo derecho, si bien en el parte de enfermería no se precisa el calado de la lesión ni se ofrece un pronóstico sobre el tiempo de baja que deberá permanecer el jugador.

Con casi todo su arsenal a punto, Claudio Giráldez deberá evaluar el cansancio, el estado de forma física y futbolística de sus jugadores y las características del adversario para componer un once que volverá a presentar cambios. La rotación es uno de los medios de expresión del técnico porrriñés y el hecho de contar el domingo con otro duelo clave en LaLiga frente a Osasuna hace pensar que no serán pocos los movimientos.

Una de las certezas que pueden aventurarse de la formación es la muy probable presencia de Radu, Carl Starfelt y Iago Aspas. El portero rumano ya fue titular en los dos anteriores partidos europeos contra el Stuttgart y el PAOK y el gran momento de forma que está mostrando en este arranque de curso, con paradas que salvan puntos, hace pensar que va a ser fijo en la portería, tanto en la Liga como en la Europa League.

La expulsión por doble amarilla contra la Real Sociedad impide a Starfelt estar en El Sadar el domingo ante Osasuna, con lo que es altamente probable que repita titularidad en el partido europeo, sobre todo pensando que tan solo disputó 45 minutos contra la Real Sociedad.

Las circunstancias de este último compromiso liguero privaron a Iago Aspas de minutos. El moañés llega, por tanto, descansado, ha sido titular en los dos partidos continentales anteriores y el hecho de no haber podido batir el récord de longevidad de Manolo contra la Real Sociedad hace pensar que Giráldez no va a esperar al domingo en Pamplona para festejar sus 534 partidos con la zamarra celeste.

Otra de las novedades del once podría ser Bryan Zaragoza, sin minutos también contra la Real Sociedad. La ausencia por lesión de Williot favorece sus opciones de ser elegido por Giráldez para ocupar el costado izquierdo del frente de ataque.