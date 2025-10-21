Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Liberadas 393 entradas para la visita del Niza

El Celta anunció ayer que dispone de 393 entradas para el partido de este jueves contra el Niza (Balaídos, 21 horas), correspondiente a la tercera jornada de la Liga Europa. Esos boletos fueron devueltos por el club francés y correspondían al porcentaje de localidades enviadas desde Vigo para atender las peticiones de su afición. Además, el Celta ha abierto el plazo para la pre-reserva de entradas para la visita al campo del Levante, prevista para el 2 de noviembre a partir de las 14 horas. Cada una de estas entradas cuesta 30 euros.

