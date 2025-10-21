Liberadas 393 entradas para la visita del Niza
El Celta anunció ayer que dispone de 393 entradas para el partido de este jueves contra el Niza (Balaídos, 21 horas), correspondiente a la tercera jornada de la Liga Europa. Esos boletos fueron devueltos por el club francés y correspondían al porcentaje de localidades enviadas desde Vigo para atender las peticiones de su afición. Además, el Celta ha abierto el plazo para la pre-reserva de entradas para la visita al campo del Levante, prevista para el 2 de noviembre a partir de las 14 horas. Cada una de estas entradas cuesta 30 euros.
