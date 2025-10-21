Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Graham Potter, nuevo seleccionador sueco

La federación sueca ha contratado al inglés Graham Potter como seleccionador absoluto. El extécnico del West Ham tendrá como misión clasificar al equipo escandinavo para el Mundial de 2026. Los célticos Starfelt y Williot esperan entrar en las convocatorias de Potter.

