Graham Potter, nuevo seleccionador sueco
La federación sueca ha contratado al inglés Graham Potter como seleccionador absoluto. El extécnico del West Ham tendrá como misión clasificar al equipo escandinavo para el Mundial de 2026. Los célticos Starfelt y Williot esperan entrar en las convocatorias de Potter.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La parcela de la antigua estación de bus de Vigo será un espacio de encuentro social
- La ruta más bonita de Galicia: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- Rescatan de aguas de la ría el cadáver de un motorista que sufrió un accidente en la PO-11 en Pontevedra
- Un incendio calcina por completo un piso en Vigo
- Muere la mujer de Vilagarcía arrollada por una vaca en el San Froilán de Lugo
- Galicia tendrá una de las cuatro fábricas europeas que harán IA experimental
- Así ha sido la exclusiva boda de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith: móviles prohibidos, famosos por doquier y un incidente inesperado
- Vierten 1,5 toneladas de residuos en garrafas en Moaña y la empresa investigada afronta hasta 100.000 euros de multa