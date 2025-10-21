Un caso nunca visto en LaLiga

El Celta de Claudio Giráldez es un caso insólito en la historia de LaLiga. Tras su último empate en Balaídos frente a la Real Sociedad, el equipo vigués ha establecido el increíble récord de haber firmado por séptima vez tablas en la nueve primeras jornadas ligueras con idéntico resultado: 1-1. Es el peor inicio sin victorias de la historia del club, superando el registro negativo establecido en la temporada 1956-57 por el argentino Alejandro Scopelli, que rompió la racha en la novena jornada con una goleada al Jaén en Balaídos (4-0). Pese a la falta de victorias, el Celta elude de momento los puestos de descenso, que ocupan Oviedo, Girona y Real Sociedad, aunque por un solo punto.

En los anales de LaLiga solo el Burgos CF, en la temporada 1978-79, había superado el número de empates del Celta en las nueve jornadas iniciales. El cuadro que entonces dirigía Arsenio Iglesias llegó a empatar de forma consecutiva los siete primeros encuentros y volvió a igualar el noveno tras caer en la octava jornada contra el Barcelona. Los resultados, sin embargo, fueron variados: dos empates sin goles, cuatro a un gol y otros cuatro a dos goles. El Burgos ostenta también el récord de empates consecutivos en el campeonato español (9), sumando a las siete igualadas consecutivas del curso 78-79 otras dos, en las dos jornadas finales de la temporada anterior, bajo la dirección del francés Lucien Muller.

El récord de empates a lo largo de toda la competición española asciende a 17. Lo comparten seis equipos: el Málaga (1971-72), el Mallorca (1989-90), el Real Burgos (1991-92), el Rayo Vallecano (1992-93), el Racing de Santander (1996-97) y el Espanyol (1997-98). Sin embargo, a estas alturas de competición el conjunto andaluz sumaba 4 empates, el cuadro balear 5, el castellano 3, y el madrileño y el barcelonés también 4. El mayor número de empates firmados por el Celta en una misma temporada fue de 16, en el curso 2019-20, 3 a las órdenes de Fran Escribá y 13 bajo el mando de Óscar García Junyent. Los celestes salvaron, de forma casi milagrosa, la categoría en la última jornada con un empate sin goles en el campo del Espanyol.

El desmesurado número de empates que el Celta está firmando esta temporada contrasta con las pocas veces que el conjunto celeste firmó tablas en las dos campañas anteriores bajo la dirección de Claudio Giráldez. En sus diez primeros partidos como técnico del primer equipo, el Celta firmó en dos ocasiones tablas, sin goles en el campo del Rayo Vallecano, y a dos tantos en Balaídos, en la jornada final contra el Valencia. Esta primera etapa del técnico porriñés se completó con 5 victorias (Sevilla, Las Palmas, Villarreal, Athletic y Granada) y 2 derrotas (Betis y Atlético de Madrid).

Comparación con Europa

A lo largo de toda la pasada temporada el número de empates se elevó hasta siete, justamente los mismos que contabiliza el Celta en las nueve primera jornadas de este curso. El resultado de los partidos fue entonces mucho más variado: a un gol contra Girona, Alavés, Atlético y Las Palmas y a dos goles frente a Betis, Barcelona, Girona (en Montilivi) y Las Palmas.

El factor cancha no ha favorecido esta temporada las aspiraciones de victoria del Celta, ya que cinco de sus siete empates los ha firmado el equipo vigués como local (Betis, Villarreal, Girona, Atlético de Madrid y Real Sociedad) y solo dos (Mallorca y Rayo Vallecano) como visitante.

El Celta no es el único equipo de las cinco principales ligas europeas al que todavía se le resiste la victoria. Tampoco han ganado el Wolverhampton, el Metz y el Borussia Monchengladbach, colistas de la Premier League, la Ligue 1 y la Bundesliga, respectivamente, mientras que en la Serie A son cuatro (Hellas Verona, Genoa. Fiorentina y Pisa) los cuatro equipos que desconocen el triunfo, aunque con siete jornadas disputadas. Ninguno de ellos, sin embargo, suma tantos empates como el Celta. Con seis jornadas disputadas en el campeonato italiano, el que más se asemeja al Celta es el Atalanta, con 5 empates en 7 jornadas. Los de Bérgamo empatan el 71,4% de los encuentros, mientras que los celestes lo hacen el 77,7 %.

A nivel europeo, varios equipos contabilizan el mismo número de empates que el Celta, aunque con mayor número de jornadas disputadas. Así, el CSKA de Sofía y el Spartak de Varna suman 7 empates en 12 jornadas de la Liga búlgara, mientras que Arad de Rumanía ha igualado también 7 encuentros, aunque en 13.

En Escocia, destaca el Glasgow Rangers, con 6 empates en las 8 primeras jornadas ligueras, que acompañan con una victoria y una derrota. El porcentaje de empates asciende en este caso al 75 por ciento, también inferior al del Celta.