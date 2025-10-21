Borja: «Jugar en Europa con el Celta es muy especial para mí»
El compostelano, mejor céltico de septiembre: ««Esperaba estar bien, pero igual no tan acertado»
REDACCIÓN
Borja Iglesias no para de recibir buenas noticias tras su espectacular arranque de curso, en el que suma 6 goles en 11 partidos. Regresó a la selección española dos años después y acaba de ser elegido mejor jugador del Celta del mes de septiembre, por lo que ayer recibió el correspondiente trofeo Estrella Galicia. «Esperaba estar bien, pero igual no tan acertado. Estoy muy contento por eso, con ganas de seguir por este camino. Pero me gustaría que esta racha llegara con mejores resultados y más victorias, trabajaremos para conseguirlo», dijo el delantero céltico, que en abril pasado fue agasajado con el mismo premio.
Tras poner fin a su etapa en el Betis, Borja Iglesias se siente feliz en casa y no lo oculta. De hecho, ha cumplido el sueño de competir con el Celta en el segundo torneo europeo. «Jugar con el Celta en Europa para mí es muy especial, pues pensaba que igual no lo podría vivir en mi carrera. Estoy muy ilusionado por este momento que compartimos con la afición y la plantilla», dijo el compostelano.
La próxima semana, el Celta debutará en la Copa ante el Puerto de Vega. «Es una competición especial, compleja, pero también muy ilusionante», dijo Borja, que ganó este torneo con el Betis.
- La parcela de la antigua estación de bus de Vigo será un espacio de encuentro social
- La ruta más bonita de Galicia: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- Rescatan de aguas de la ría el cadáver de un motorista que sufrió un accidente en la PO-11 en Pontevedra
- Un incendio calcina por completo un piso en Vigo
- Muere la mujer de Vilagarcía arrollada por una vaca en el San Froilán de Lugo
- Galicia tendrá una de las cuatro fábricas europeas que harán IA experimental
- Así ha sido la exclusiva boda de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith: móviles prohibidos, famosos por doquier y un incidente inesperado
- Vierten 1,5 toneladas de residuos en garrafas en Moaña y la empresa investigada afronta hasta 100.000 euros de multa