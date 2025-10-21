Beltrán alcanza a Mostovoi en Primera

Fran Beltrán ya es el tercer futbolista del Celta con más partidos disputados en Primera División tras alcanzar el pasado domingo los 235 del ruso Alexander Mostovoi, quien defendió la camiseta celeste entre los años 1996 y 2004. Por delante, el mediocentro madrileño solo tiene a Iago Aspas (378) y al excapitán Hugo Mallo (309). «Un orgullo llegar a esta cifra como celeste. Máxima admiración por el Zar», manifestó el futbolista madrileño, que disputó los últimos seis minutos del duelo contra la Real Sociedad y que acaba contrato en Vigo el próximo mes de junio sin que el club tenga intención de renovárselo.