Beltrán alcanza a Mostovoi en Primera
Fran Beltrán ya es el tercer futbolista del Celta con más partidos disputados en Primera División tras alcanzar el pasado domingo los 235 del ruso Alexander Mostovoi, quien defendió la camiseta celeste entre los años 1996 y 2004. Por delante, el mediocentro madrileño solo tiene a Iago Aspas (378) y al excapitán Hugo Mallo (309). «Un orgullo llegar a esta cifra como celeste. Máxima admiración por el Zar», manifestó el futbolista madrileño, que disputó los últimos seis minutos del duelo contra la Real Sociedad y que acaba contrato en Vigo el próximo mes de junio sin que el club tenga intención de renovárselo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La parcela de la antigua estación de bus de Vigo será un espacio de encuentro social
- La ruta más bonita de Galicia: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- Rescatan de aguas de la ría el cadáver de un motorista que sufrió un accidente en la PO-11 en Pontevedra
- Un incendio calcina por completo un piso en Vigo
- Muere la mujer de Vilagarcía arrollada por una vaca en el San Froilán de Lugo
- Galicia tendrá una de las cuatro fábricas europeas que harán IA experimental
- Así ha sido la exclusiva boda de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith: móviles prohibidos, famosos por doquier y un incidente inesperado
- Vierten 1,5 toneladas de residuos en garrafas en Moaña y la empresa investigada afronta hasta 100.000 euros de multa