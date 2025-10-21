El Alavés-Celta, sábado 22-N a las 14 horas
Al Celta le ha caído un nuevo horario de partido a las dos de la tarde, será el cuarto en lo que va de temporada para el conjunto vigués. Ayer, LaLiga hizo públicas las fechas de la decimotercera jornada de Primera División. El Alavés-Celta se ha fijado para el sábado 22 de noviembre, a las 14 horas. Antes, los célticos visitarán a Osasuna (domingo 26, a las 18:30 horas) y al Levante (domingo 2 de noviembre, 14 horas), mientras que recibirán al Barça el domingo 7 desde las 21 horas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La parcela de la antigua estación de bus de Vigo será un espacio de encuentro social
- La ruta más bonita de Galicia: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- Rescatan de aguas de la ría el cadáver de un motorista que sufrió un accidente en la PO-11 en Pontevedra
- Un incendio calcina por completo un piso en Vigo
- Muere la mujer de Vilagarcía arrollada por una vaca en el San Froilán de Lugo
- Galicia tendrá una de las cuatro fábricas europeas que harán IA experimental
- Así ha sido la exclusiva boda de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith: móviles prohibidos, famosos por doquier y un incidente inesperado
- Vierten 1,5 toneladas de residuos en garrafas en Moaña y la empresa investigada afronta hasta 100.000 euros de multa