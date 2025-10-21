El Alavés-Celta, sábado 22-N a las 14 horas

Al Celta le ha caído un nuevo horario de partido a las dos de la tarde, será el cuarto en lo que va de temporada para el conjunto vigués. Ayer, LaLiga hizo públicas las fechas de la decimotercera jornada de Primera División. El Alavés-Celta se ha fijado para el sábado 22 de noviembre, a las 14 horas. Antes, los célticos visitarán a Osasuna (domingo 26, a las 18:30 horas) y al Levante (domingo 2 de noviembre, 14 horas), mientras que recibirán al Barça el domingo 7 desde las 21 horas.