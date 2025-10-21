Air Serbia deja «tirado» al celtismo en Belgrado

El celtismo sigue luchando contra los elementos para poder seguir al club en la Europa League. La escasa oferta de destinos del aeropuerto de Vigo y las dificultades para lograr fletar vuelos chárter no lastraron el furor por el regreso a las competiciones continentales. Prueba de ello fueron los 1.200 aficionados en el debut en Stuttgart el 25 de septiembre o los cientos de reservas que se están realizando para Zagreb (Croacia) y Razgrad (Bulgaria) en noviembre.

Sin embargo, el último encuentro de esta fase de liga ante el Estrella Roja de Belgrado contará con un importante inconveniente: la supresión del retorno más cómodo, rápido y barato. Air Serbia comunicó la semana pasada la cancelación del vuelo JU566 que salía de la capital balcánica a las 8 de la mañana del viernes 30 de enero y aterrizaba en Oporto a las 10.45 hora local. Su precio, alrededor de los 100 euros, lo convertía en la mejor opción para volar la mañana siguiente del partido (18.45 horas del jueves) sin escalas y evitando las low cost. El precio de los billetes rondaba los 100 euros e incluía equipaje de cabina y un aperitivo abordo.

La eliminación de la ruta afecta también al vuelo de ida del lunes 26 de enero (JU569) que muchos celtistas iban a aprovechar para hacer turismo en la ciudad durante los días previos al encuentro. Ambos estaban operados por uno de los diez Airbus A319 de 144 plazas, por lo que el número de vigueses y gallegos afectados podría rondar el centenar.

Pese a las consultas de esta redacción para tratar de confirmar la cancelación definitiva de la ruta, la aerolínea de bandera serbia no ha hecho ninguna comunicación oficial al respecto. Este mismo mes anunció el regreso de su ruta directa a Toronto desde el mes de mayo, recuperando así un destino desaparecido en 1992 cuando aún volaba como la JAT yugoslava. A su vez, también se ha informado de cancelaciones de otras rutas hacia Ginebra u otros destinos europeos.

Alternativas posibles

En el correo electrónico enviado la semana pasada a los pasajeros afectados se ofrecía un reembolso, un cheque regalo con un extra del 10% para gastar en la propia compañía o un vuelo a otro destino dentro del mismo rango de millas de distancia. Desgraciadamente, la ruta entre los aeropuertos Nikola Tesla y Francisco Sá Carneiro quedará limitada a las semanas centrales de Navidad, lo que obligará a los aficionados a viajar a través de Madrid o Barcelona, donde tienen varias frecuencias semanales con precios similares

También existirá la opción de hacer escala en Ámsterdam o Zúrich, donde KLM, Swiss y otras low cost han lanzado ofertas estos días. Todo sea por seguir el camino europeo.