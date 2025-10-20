«Un punto de sabor agridulce»
Lamenta el gol anulado por fuera de juego
REDACCIÓN
Sergio Francisco no se fue contento de Vigo pese al empate de su equipo. Ese punto le deja un sabor «agridulce» al técnico de la Real Sociedad, que jugó la segunda parte con superioridad numérica.
«Estamos muy cerca de hacer gol. Hoy hemos vuelto a generar muchas situaciones. Estoy convencido de que acabarán entrando porque tenemos la capacidad para hacerlo. Hay que seguir insistiendo», dijo Francisco, que lamentó que no subiese al marcador el gol de Oyarzabal: «Una pena esa que al final ha anulado el VAR -el gol a Oyarzabal en el minuto 46- porque nos había dado más tranquilidad para afrontar la última media hora. Hemos empujado hasta el final para encontrar esa victoria que necesitábamos. Nos vamos con un punto de sabor agridulce», añadió.
