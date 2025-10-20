Sufre el Celta los embates de ese viento impertinente, que se cuela por donde antaño lo frenaba Gol. Vive a la intemperie, azotado por la tristeza otoñal. «Estadio en obras, equipo en ruinas», cuentan que sostenía Luis Aragonés, de enjundiosas sentencias. La victoria se ha vuelto a escurrir por las mismas grietas. Queda el consuelo de que nunca nada permanece. Todo esto pasará, igual la miseria que la gloria.

Aficionados en Marcador. | Pablo Hernández Gamarra

Lo saben en realidad esos 19.102 espectadores que han desafiado el temporal y que no hace tanto celebraban con entusiasmo la clasificación europea. Han acudido al estadio con la fe intacta y el impermeable recién rescatado del armario. Tal es la sucesión inevitable de las estaciones, aunque el cambio climático las altere. Narraba el poeta inglés Edward FitzGerald la historia de un sultán que le solicitó al rey Salomón una máxima que se pudiese aplicar tanto a los buenos como a los malos tiempos. «También esto pasará», le respondió este otro sabio.

Espectadores en la grada provisional de Gol. | Alba Villar

Pasa la vida hasta que se interrumpe, dejando tras de sí un rastro de recuerdos y afectos. A Espinosa, futbolista céltico entre 1988 y 1991, fallecido a comienzos de semana, se le dedica el minuto de silencio. Luego, desde Marcador, renovando su pacto de amistad con los txuri-urdin, se nombrará a Aitor Zabaleta, a quien Ricardo Guerra, un neonazi del Atlético, rompió el corazón de una puñalada la tarde del 8 de diciembre de 1998. Casi 27 años han pasado ya y todavía duele.

También pasará Tebas, su figura y su gobierno. Se le canta el «vaite xa» mientras los jugadores de Celta y Real Sociedad se quedan inmóviles sobre el césped. Quince segundos cada uno por eludir el veto televisivo, que en este partido no se produce.

Quietud y silencio antes del frenesí y el ruido. A Juan Martínez se le afeará la expulsión de Starfelt, que se entiende exagerada igual que Simeone entendió exagerada la de Lenglet. Jones, en la segunda mitad, falla la que acertó Borja, la pasada Liga ante el Sevilla también con uno menos. Las soluciones creativas de Claudio para paliar la inferioridad, que en Las Palmas surtieron efecto, irritan esta vez a algunos. A Radu, del que se sospechó en verano, lo corean las gradas como a su nuevo héroe con esa repetición gutural que en su día ensalzó a Gudelj. La devoción y la inquina. La fama y impopularidad. Los elogios y las críticas. También esto pasará.

El místico persa Attar de Nishapur escribió la fábula de un rey poderoso que demandó a sus asesores un anillo que le devolviese la felicidad cuando lo invadiese la desdicha. Le entregaron una joya sencilla. «Esto también pasará», le habían grabado. Será quizá lo que la psicóloga Laura Centoira acude a pronunciar en el vestuario cuando desciende desde las alturas de Tribuna

Ha concluido el partido y desde el fondo reclaman al equipo, cuyo esfuerzo ha conmovido. «Ojalá hubiese sabido esto», contestó Tom Hanks en una tertulia de actores, cuando el moderador le preguntó qué consejo se hubiera dado a sí mismo de joven. «Si te sientes mal ahora mismo, enojado, esto pasará. Si te sientes de maravilla, si crees que posees todas las respuestas, también esto pasará. El tiempo es tu aliado y si nada más te ayuda, simplemente espera». Porque todo pasará... salvo el Celta y su celtismo.