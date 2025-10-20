Pablo Durán: «El equipo trabajó bien y tuvimos el triunfo en la mano»

Los jugadores del Celta lamentan la buena oportunidad perdida para sumar la primera victoria en la Liga. Pablo Durán, autor del gol céltico, y tercero de su cuenta particular ante la Real Sociedad, destacó el buen partido realizado pero lamentó que el triunfo se les escapase de las manos en los minutos finales después de defender la ventaja en el marcador durante toda la segunda parte. Radu, uno de los más destacados de los célticos, se marchó «decepcionado» tras no poder neutralizar el remate de Soler que supuso la igualada, y Carreira se quedó con una sensación de «frustración» tras desperdiciar otra buena ocasión para ganar.

«Tengo una sensación agridulce porque hemos hecho un trabajo increíble, a pesar de tener uno menos. Incluso tuvimos una ocasión para matar el partido. Contentos porque el equipo trabajó muy bien, pero nos vamos con el sabor de haberlo tenido en la mano», dijo Pablo Durán.

El tomiñés cree que la expulsión de Starfelt condicionó el partido. «Quedarte con uno menos en la primera parte y estar toda la segunda parte remando es complicado, pero creo que lo hemos hecho muy bien. Menos en la última acción, que recibimos el gol, creo que hemos estado muy sólidos. Hay que reforzar eso», insistió.

Considera Durán una casualidad que sume ya tres goles contra el equipo donostiarra: «Sí que es cierto que queríamos los tres puntos, por nuestra gente, pero esperemos que venga para el siguiente partido. No sé si es casualidad marcar contra la Real. Yo trabajo todos los días a tope para que lleguen estos momentos y para estar preparado. Da la casualidad que es la Real Sociedad, pues igual es verdad que se me da bien», añadió.

Radu fue uno de los destacados, con intervenciones que retrasaron hasta el final el gol rival. «Ahora mi sensación es que estoy muy decepcionado porque nos merecíamos esta victoria. Tengo que decir gracias al público porque me sostiene siempre. Espero que pronto llegue la victoria», dijo el guardameta rumano del Celta.

Lamentó que el tanto de Soler llegase en el minuto 89. «Claro, podíamos estar mejor con la victoria, pero el fútbol es así. Tenemos que trabajar y pensar en el próximo partido. Hoy ha sido un partido de mucho sacrificio, esperábamos la victoria y tenemos que pensar en el próximo. El fútbol es así, puedes encajar como puedes marcar», concluyó Radu.

Para Carreira, la expulsión de Starfelt fue un gran inconveniente. «Comenzamos el partido bien, en los primeros treinta minutos más o menos estuvimos cómodos y llegó el gol. La expulsión nos mató un poco y la segunda parte fue un ejercicio de supervivencia. Estuvimos a un nivel altísimo defensivamente y es una pena que marcasen al final. Estoy orgulloso del equipo por sacar esa fuerza, esa garra para defender. La sensación es un poco de frustración porque acabamos sacando un punto que no sabe a mucho», dijo el lateral.