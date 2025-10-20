«No hemos conseguido la victoria que todos merecíamos»

La expulsión de Starfelt tras un rifirrafe en un saque de esquina con Yangel Herrera condicionó según Claudio Giráldez el partido contra la Real Sociedad que el Celta había encaminado en el marcador con el gol de Pablo Durán, pero todo se complicó en la segunda parte al jugar con uno menos.

«Nos vamos otra vez con la sensación de que pudimos ganar el partido y que evidentemente nos tocó sufrir demasiados minutos por la inferioridad, pero no hemos conseguido la victoria que todos queríamos y que merecíamos», dijo el técnico del Celta.

Lamentó Giráldez la acción de Starfelt antes del descaso: «Hemos cometido un error en una expulsión que no podemos cometer cuando el partido creo que está controlado. Salvo dos acciones de centro de córner, que nos habían rematado, creo que el partido estaba controlado, con la dificultad de jugar contra un equipo a pares otra vez, sabiendo que el tiempo nos iba a venir en la segunda parte para poder dominar el partido».

Incidió el técnico porriñés en la polémica acción que Martínez Munuera saldó con la expulsión del céltico. «Evidentemente, no hay una agresión ni nada raro, pero solo la he visto en directo. Juzgo lo que hacemos nosotros, no lo que hacen los demás. No podemos hacer eso, no sé si eso no es insuficiente, si no lo es, pero ya estamos en un debate generado por una mala decisión nuestra», indicó.

El entrenador del Celta intentó minimizar la expulsión con relevos que generaron cierto desconcierto en la grada pero que funcionaron. «Con los cambios hemos mejorado, nos hemos corregido, nos hemos ajustado mejor. Algunas evidentemente te van a hacer, pero creo que el equipo está muy solidario, muy junto en esa defensa del bloque bajo, y sabíamos que íbamos a tener alguna en transición. Para eso venían los cambios con las piernas de Jones en esa posición de delantero que habíamos probado ya en pretemporada, y no acertamos», dijo Giráldez.

Y aunque el Celta sigue siendo el único equipo de Primera que no ha ganado todavía y que su equipo batió el récord negativo del club de más partidos sin ganar en un arranque de temporada, el preparador de O Porriño tiene una lectura positiva de la situación del conjunto vigués. «Estamos fuera del descenso sin haber ganado, cosa que tiene mérito, pero no hemos ganado, cosa que no tiene mérito. Entonces, cada uno nos podemos quedar con lo que queremos. Creo que deberíamos llevar, en mi opinión, muchos más puntos de los que llevamos», añadió Giráldez, que ahora tiene que preparar la visita del Niza para el jueves.