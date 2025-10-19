El Celta recibe en A Madroa al Racing de Santander

Vuelve la actividad tras el parón de selecciones, con dos partidos muy importantes.

celta-racing.

En las instalaciones de A Madroa, a partir de las 12 horas, el Celta recibe a un Racing de Santander que solamente ha sacado un punto lejos de su campo. Los célticos son conscientes de que no pueden fallar en A Madroa por lo que han trabajado duro a lo largo de la semana. Junto con el Oviedo se mantiene invicto tras las cuatro primeras jornadas de Liga, en un arranque en donde faltan los equipos filiales en los primeros puestos de las clasificación.

bansander-val miñor.

El Val Miñor recibe en el campo de Condomínguez, a partir de las 12.3o horas, al Bansander. Para los de Nigrán es un partido importante, ya que con los tres puntos en juego conseguirían salir de los puestos de descenso. Los santanderinos, por su parte, han hecho un buen arranque, y ocupan un puesto que los podría meter al final de la primera vuelta en la Copa del Rey. Así que mucho en juego en el campo de Condomínguez.