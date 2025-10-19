El Celta se estrena lejos de Navia

Tercera victoria de la temporada para el Celta Femxa Zorka, primera lejos del pabellón de Navia, en un partido en donde las viguesas fueron capaces de reaccionar.

Y es que en los dos primeros cuartos, los porcentajes de tiro de las viguesas fueron muy bajos. Se fallaron lanzamientos fáciles, balones bajo los aros, e incluso errores desde la línea de tiros libres. Lo que está claro es que con un 30% en el primer cuarto, y un 27% en el segundo de acierto en los lanzamientos de dos puntos, es complicado ganar un partido.

Lo positivo era que el equipo entrenado por Cristina Cantero era que lo estaba haciendo bien en defensa, consiguiendo que las extremeñas forzaran sus lanzamientos en malas posiciones, con lo que facilitaron el trabajo defensivo de las viguesas.

Los primeros diez minutos de juego pasaron muy rápidos, y la realidad es que no fueron brillantes. Los errores en los pases y en los lanzamientos fueron constantes, y mediado el primer tiempo el marcador reflejaba un parcial de 7-5 que lo decía todo.

Por fortuna para las viguesas, su mal partido se reflejaba también en el conjunto local, con lo que llegaron a la conclusión del primer cuarto tan solo cuatro puntos abajo en el marcador.

Las cosas no mejoraron en el segundo cuarto. El Celta Femxa Zorka seguía fallando demasiado en el lanzamiento a canastas y, aún así conseguía empatar el partido tras tres minutos de juego. Estaba claro que a poco que el equipo mejorara sus porcentajes de tiro, podía llevarse el partido.

Carlota Menéndez y Jessica Kelliher llevaban el peso del equipo vigués pero, aún así el equipo vigués no era capaz de ponerse por delante en el marcador, y se marchaba al vestuario cinco puntos por abajo en el marcador.

En el descanso le tocó trabajar duro a la entrenadora viguesa. El equipo estaba por detrás en el descanso, no porque el rival fuera superior, sino porque su equipo no lo estaba haciendo bien. La charla en el vestuario consiguió hacer reaccionar a su equipo, y tras los primeros cuatro minutos del tercer cuarto, un triple de Paula Salinas empataba el partido y marcaba un punto de inflexión.

Comenzaba un partido nuevo, y en ese momento la americana Jessica Kelliher se puso los galones. La pivot anotó seis puntos consecutivos, y el cuadro vigués lograba su mayor ventaja en lo que se llevaba de partido.

Las viguesas jugaban más interior y bajo el aro el equipo vigués tenía superioridad. Esta circunstancia le permitió mejorar el porcentaje de acierto en los lanzamientos de dos puntos, 40%, mejorando incluso los lanzamientos desde 6.75.

Los diez minutos finales arrancaron con una ventaja viguesa de nueve puntos. El partido parecía encarrilado para el equipo entrenado por Cristina Cantero, pero la salida en el último cuarto no fue buena. Al-Qázeres hizo un parcial de 7-0 y se ponía a dos puntos. Cantero pidió un tiempo muerto para poner las cosas en sus sitio.

Reapareció Kelliher, y con la dirección de Carlota, el Celta Femxa Zorka hizo un parcial de 0-7 que terminó por sentenciar el partido.