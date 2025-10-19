Balaídos sueña con el primer triunfo

La victoria in extremis del Barcelona sobre el Girona ayer evitó que el partido de esta tarde en Balaídos entre el Celta y la Real Sociedad (16:15 horas) se convirtiese en una cita de afectados por el descenso. Los célticos, con seis puntos, se han librado de meterse entre los tres últimos de una clasificación que cierran los donostiarras, con un punto menos. Balaídos sueña con celebrar el primer triunfo de este curso en la Liga. Lo disfrutó hace poco más de dos semanas en Europa ante el Paok (3-1), pero lo que importa en Vigo es la competición doméstica por encima de todo. Y, a su pesar, el equipo no ha podido darle esa alegría desde que en mayo pasado venciese al Sevilla (3-2). Desde entonces, ha tenido que conformarse con algún empate. Después de tantos sinsabores, el celtismo espera que los de Claudio Giráldez brinden un triunfo como el de diciembre pasado antes el mismo rival de hoy, en aquella tarde gloriosa de Pablo Durán, que dejó resuelta la contienda con dos goles antes del descanso. Fue el estreno goleador soñado para un debutante en la élite como era entonces el delantero tomiñés.

Esta vez, la Real Sociedad se presenta con un nuevo entrenador, Sergio Francisco, formado en la cantera de Zubieta. Duelo de técnicos canteranos que ya se dio en 2023 entre los filiales de célticos y blanquiazules, con victoria de los vascos. El relevo de Imanol Alguacil, sin embargo, no ha comenzado con buen pie y ya se especula con su destitución si no mejoran los resultados de un equipo con un gran potencial que ha caído hasta la última plaza de la tabla.

Giráldez, por su parte, no está cuestionado en Vigo. Es más, el club ha aprovechado este parón por los compromisos de las selecciones para hacer pública la mejora del contrato del técnico de O Porriño, que caduca en 2027.

Mientras tanto, dos equipos con aroma europeo (los txuri-urdin jugaron el curso pasado el segundo torneo continental) se han caído al fondo de la clasificación a pesar de contar con unas plantillas muy competitivas. Así, el partido de esta tarde adquiere una importancia superior a los tres puntos en juego, porque en caso de victoria, el perdedor se complicará un poco más la vida cuando está a punto de cumplirse el primer tercio de la temporada.

En la convocatoria de Giráldez destaca la presencia de Joseph Aidoo. El ghanés vuelve a contar para el técnico tras una ausencia de nueve meses que llevó al zaguero africano a salir cedido al Valladolid y tras su regreso a Vigo el Celta intentó su salida en el mercado de verano. La presencia de Aidoo se produce como consecuencia de las bajas de Ristic y de Yoel Lago por lesión. Tampoco aparece Cervi en una lista de la que se cayó Williot Swedberg por lesión. El sueco se lastimó un tobillo durante un partido con la selección sueca sub-21.

En la Real Sociedad destaca la ausencia de Take Kubo. El japonés arrastra problemas con un tobillo que le impidió jugar uno de los dos partidos internacionales con la selección de Japón. Una ausencia importante en ataque para el equipo vasco, que tampoco podrá contar con el delantero escandinavo Orri Oskarsson. Ante estas ausencias, Sergio Francisco no podrá darle respiro a un Mikel Oyarzabal que jugó completo el último partido de la selección española. En el combinado de De la Fuente coincidió el artillero vasco con un Borja Iglesias que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. El compostelano no marcó con España, pero Giráldez confía en que continúe con una eficacia rematadora que le ha llevado a sumar cuatro goles en la Liga y dos en Europa.

Borja Iglesias es uno de los candidatos a un once titular en el que podrían repetir Radu, Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso, Mingueza, Moriba y Borja, como en el empate ante el Atlético de Madrid. Rueda, Sotelo, Aspas y Pablo Durán se perfilan como posibles novedades para evitar igualar un récord sin ganar que perdura desde 1956 en el club vigués.

Sergio Francisco, por su parte, podría presentarse en Vigo con el debutante Yangel Herrera en un centro del campo en el que el excéltico Brais Méndez también cuenta con opciones de repetir en un once que cayó en Anoeta contra el Rayo Vallecano.