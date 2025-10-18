Los seis equipos favoritos de Giráldez

Claudio Giráldez se ha enfrentado a 21 rivales diferentes desde que en marzo de 2024 diese el salto a Primera División. Y ante seis de esos contendientes no conoce la derrota el entrenador porriñés, que este domingo recibe en Balaídos a uno de ellos: la Real Sociedad, a la que ha ganado en las dos ocasiones que se han enfrentado. El equipo guipuzcoano es uno de los favoritos del preparador céltico, como también lo son el Mallorca, el Girona, la UD Las Palmas, el Valladolid y el Granada. Estos tres últimos se han marchado a jugar a una categoría inferior, por lo que esta buena racha solo puede cambiar con los tres primeros. A baleares y catalanes ya se enfrentó en esta primera vuelta y los duelos acabaron con el mismo resultado: empate a un gol.

La Real Sociedad se presenta en Vigo con un nuevo entrenador. Sergio Francisco relevó el verano pasado a Imanol Alguacil, que dio por concluida su etapa al frente del primer equipo txuri-urdin, con el que consiguió una Copa del Rey y lo llevó a disputar la Liga de Campeones. El club donostiarra buscó de nuevo en su cantera y le dio las riendas del primer equipo al técnico del filial, un habitual rival del Celta Fortuna en la Primera RFEF aunque ahora juega en la Segunda División.

Máxima puntuación

Y fue con Imanol ante quien Giráldez consiguió las dos victorias en sus únicos enfrentamientos contra la Real Sociedad. El primer duelo se celebró el 21 de diciembre de 2024 en Balaídos, con victoria de los locales tras los dos tantos de Pablo Durán en los últimos cinco minutos antes del descanso. El estreno en Anoeta del porriñés se produjo el 13 de mayo pasado, cuando los dos equipos peleaban por conseguir una plaza europea. Los tres puntos se los llevaron los celestes gracias a un tanto de Alfon González al culminar una acción de contraataque.

Con esos dos triunfos, los blanquiazules aparecen como uno de los contrincantes a los que más puntos le ha arrebatado Giráldez en la máxima categoría. Un pleno de victorias que lleva a la Real Sociedad a figurar como uno de los equipos más favorables para los intereses del Celta. Solo le superan en esta clasificación el Mallorca, el Villarreal y la UD Las Palmas, que se han dejado 7 puntos ante los celestes, aunque con un mayor número de enfrentamientos: tres contra baleares y canarios, y cuatro ante los castellonenses.

Sin puntos ante tres rivales

Otro pleno de victorias del entrenador del Celta se dio contra el Valladolid, que ahora milita en Segunda División. Ganó los dos duelos el técnico porriñés con los célticos ante los vallisoletanos. Los otros dos equipos con los que ha sumado seis puntos son el Sevilla y el Getafe, pero después de celebrar tres enfrentamientos.

Un segundo equipo andaluz, el Betis, aparece a continuación con 5 puntos cedidos al Celta de la mano de un Giráldez que ha sumado cuatro puntos ante el Valencia y el Alavés. Esta relación continúa con un grupo de cinco equipos ante los que conquistó tres puntos: Granada, Osasuna, Leganés, Athletic Club y Girona. Dos han sido los puntos cosechados por el porriñés ante el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano, aunque para ello ha necesitado disputar cuatro duelos con cada uno de ellos. El Barcelona aparece como el último equipo ante el que ha sumado un punto Giráldez en Primera División después de dos enfrentamientos. No ha ganado todavía el entrenador del Celta al Real Madrid, al Espanyol (ambos con dos duelos cada uno) y a un Elche recién ascendido que hace unas semanas ganó en el Martínez Valero por 2-1.

En los 56 partidos que Claudio Giráldez lleva dirigiendo en Primera División su balance está muy equilibrado, pues ha obtenido 20 victorias por 21 derrotas, además de 15 empates. Las seis últimas igualadas se han producido en las ocho últimas jornadas del campeonato liguero. Los otros dos partidos han acabado con derrota. Ahora llega la Real Sociedad, uno de los favoritos de Giráldez, para intentar sumar el primer triunfo.