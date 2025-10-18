Claudio Giráldez, con un objetivo claro: «Darle a nuestra afición la primera victoria en la Liga»

El Celta reanuda la Liga mañana, tras el parón de selecciones, con el compromiso ante la Real Sociedad (Balaídos, 16.15 horas) que Claudio Giráldez afronta con un objetivo claro: «Darle a nuestra afición la primera victoria en la Liga». El equipo vigués es el único de la máxima categoría que no ha ganado todavía tras ocho jornadas. Para la cita con el colista (tras la victoria del Mallorca), el entrenador céltico ha citado por primera vez en este curso a Joseph Aidoo. El ghanés no iba convocado con los célticos desde el 19 de enero pasado, días antes de marcharse cedido al Valladolid. Esta novedad se debe a las bajas por lesión de Ristic y de Yoel Lago.

Giráldez descartó desde la sala de prensa de Afouteza la palabra «ansiedad» para definir el estado anímico de su equipo después de sufrir dos derrotas y encadenar seis empates en lo que va de campeonato. Espera que a sus jugadores le ayude el triunfo en el segundo partido de la Liga Europa. «La palabra no es ansiedad, pero necesitamos ganar, queremos que lleguen las victorias cuanto antes. Creo que nos ayudó el partido contra el PAOK, aunque fuese otra competición, a liberarnos en ese aspecto», apuntó.

«Aidoo cada vez se está encontrando mejor físicamente, está mucho más continuo en el juego en el entrenamiento»

La presencia de Aidoo en la convocatoria, después de que el club fracasase en su intento de desprenderse del zaguero africano, la justificó Giráldez en que el jugador ha mejorado físicamente tras superar una grave lesión en el tendón de Aquiles. «Cada vez se está encontrando mejor físicamente, está mucho más continuo en el juego en el entrenamiento. Está mucho más competitivo, se encuentra mejor. Tiene que ver con tu estado físico que te permite estar mucho más concentrado».

También se muestra satisfecho el técnico porriñes con un Bryan Zaragoza que no acaba de explotar el Vigo. «Evidentemente, no hemos visto su mejor versión, solamente en chispazos puntuales. Estoy contento con su trabajo, pero tiene que adaptarse a cosas a las que no estaba acostumbrado. El talento lo tiene, pero necesitamos tener paciencia para que se pueda adaptar», explicó sobre el andaluz, cedido por el Bayern Múnich.

Una de las bajas del Celta ante la Real Sociedad será Williot Swedberg, que se lesionó en un tobillo durante un partido internacional con la selección sueca sub-21. La resonancia magnética que le han realizado al escandinavo reveló que sufre «un esguince lateral en el tobillo izquierdo», informaron los servicios médicos del Celta. La baja de Swedberg se une a las del serbio Mihailo Ristic, con una rotura fibrilar en el bíceps femoral derecho, y el argentino Franco Cervi, con una contusión en la mano derecha. Además, Giráldez reveló que el central Yoel Lago no entra en la lista porque tiene «una molestia puntual» en el tobillo desde hace unas semanas, por lo que han preferido reservarlo.

Sobre el equipo vasco, el entrenador del Celta no escatimó elogios: «Es un equipo con un potencial ofensivo descomunal, para mí de los mejores de la categoría, No tengo duda de que es un equipo que va a tender al alza porque tiene muchos mimbres para ello. Tiene muchos recursos, una plantilla muy bien compensada. Para mí, tienen muchos recursos y una plantilla muy bien hecha, muy compensada. También con un cambio generacional, con Mikel Merino, Zubimendi, jugadores importantes que han salido y ahora tienen que adaptarse a esos cambios», añadió el entrenador del Celta.