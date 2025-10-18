El Fortuna afronta en Lugo el reto de continuar invicto como visitante

El Celta Fortuna afronta esta tarde en Lugo el segundo derbi autonómico consecutivo después de ceder un empate sin goles en casa ante el Ourense CF. El equipo vigués intentará en el Anxo Carro (18:30 horas, TVG) mantener la buena racha como visitante que le ha llevado a sumar un punto en Zamora y seis entre Mérida y Salamanca. Además, los de Fredi Álvarez defenderán en tierras lucenses la segunda plaza de la clasificación de Primera RFEF.

El técnico del equipo celeste recupera al sancionado Iago Barreiros y a los lesionados Dela y Somuah, mientras que continúa contando con los juveniles Cristian Carro y Mateo Sobral. No puede disponer en esta ocasión del sancionado Hugo Burcio, que se une a las bajas de los lesionados Vicente, Ribes y Oliveiras.

El Lugo se encuentra en la parte baja de la tabla, a un punto de los puestos de descenso. Su técnico, Yago Iglesias, confirma la recuperación del lesionado Iago López tras valorar el debut del serbio Teofilovic, que tuvo sus primeros minutos como albivermello en Gobela: «Estuvo muy bien. Nos dio presión, energía y entendió bien lo que tenía que hacer, pese a que todavía no domina el idioma».

HORA: 18:30 horas (TVG).

CAMPO: Anxo Carro.