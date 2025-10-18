El Celta Fortuna colapsa en Lugo

El Celta Fortuna sufrió un importante colapso en Lugo donde el equipo de Yago Iglesias se tragó al de Fredi, incapaz de poner orden en un partido que siempre manejó a su gusto el cuadro local. En el día en que los vigueses podían reafirmarse en el segundo puesto e incluso acercarse al Tenerife, que sufrió un inesperado revolcón en su campo ante Unionistas, ofrecieron una versión desangelada mientras el Lugo castigaba sus concesiones defensivas. Incluso cuando los lucenses se quedaron con diez tras la expulsión de Gayá con media hora por delante supieron sujetar los desesperados intentos de los vigueses y ampliaron la ventaja en el marcador.

Fredi prescindió de Hugo, su máximo goleador, y reunión en ataque a Oscar Marcos y Angel Arcos en ataque junto a Luis Bilbao dejando la banda izquierda para Milla (fuera de sitio). Como era de esperar al Celta Fortuna le costó un mundo encontrar situaciones de ventaja para explotar las condiciones de sus atacantes. El Lugo supo defender, ajustar la presión muy alta para complicar la salida de los vigueses y a partir de ahí esperar el momento para castigar. Y sucedió a la media hora de juego cuando en una indecisión de la defensa y la salida algo desmedida de Coke acertó Txus Alba para anotar el primero. Hasta entonces apenas había sucedido nada.

Con el marcador en contra el filial céltico trató de cambiar sin suerte la dinámica del partido. Tenía Yago Iglesias muy claras las cosas y el Lugo sujetó a los vigueses con enorme eficacia. Un plan bien ejecutado ante las dudas cada vez más evidente del Celta Fortuna que en el segundo tiempo tampoco mejoró las cosas. Los chispazos de Angel Arcos, el único atacante vigués que se asomó, fueron lo único rescatable. En el minuto 53, en un balón largo, estrelló el balón en el larguero de la portería lucense. Tampoco esa ocasión agitó las conciencias de sus protagonistas porque el partido siguió más cerca de la portería viguesa. Allí fue donde Gayá se ganó la segunda amarilla y dejó al Lugo con diez a media hora del final. Fredi sacó al campo a Somuah y a Hugo González en un intento por voltear la situación. Pero el Lugo respondió pisando el área con más autoridad y descaro y Unzueta castigó otra deficiente acción defensiva de los célticos para anotar el segundo tanto.

Fredi siguió removiendo el banquillo en busca de soluciones pero no dio con la tecla aunque la entrada de Carro sí añadió un punto de mordiente que había faltado hasta entonces. Pero el Celta Fortuna no estaba. Nunca lo estuvo. El Lugo, pese a la inferioridad, renunció a meterse atrás para evitar un final angustioso. Un gol bien anulado y un disparo de Dela en el tramo final fue lo último que dejó un Fortuna que mereció la derrota.