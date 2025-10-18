En busca de los goles perdidos

El Celta necesita de sus goleadores para dejar que ser señalado como el único equipo de Primera División que continúa sin ganar un partido en lo que va de temporada. Este domingo, los célticos volverán a tener una nueva oportunidad para celebrar su primer triunfo en la Liga. La Real Sociedad visita Balaídos (16:15 horas), donde hace un año sufrió una derrota por dos goles a cero que llevaron la firma de Pablo Durán. El tomiñés se estrenaba así, y por partida doble, como goleador en la élite. Pero el futbolista céltico pronto perdería la eficacia en el remate, pues no marca desde el 2 de febrero. Sin embargo, Durán sigue buscando esos goles perdidos. Encontró dos en el reciente amistoso contra una selección de Ourense. Una buena señal para afinar la puntería, de la que tanto necesita el Celta para sumar de tres en tres y poder elevarse en la tabla clasificatoria.

Después de ocho meses de sequía goleadora en la Liga es bueno enfrentarse al mismo rival ante el que uno se estrenó como goleador en la élite. Aquel 21 de diciembre de 2024, Pablo Durán se encargó de destrozar al conjunto guipuzcoano con dos disparos desde la frontal que sorprendieron al internacional Alex Remiro.

El delantero de Tomiño repetía en el mismo escenario lo realizado siete años antes por Maxi Gómez. El uruguayo también se estrenó con un doblete como goleador en Primera División contra los blanquiazules. Fue el principio de una apasionada relación con el gol del rematador de Paysandú, que dos años más tarde le llevaría a protagonizar uno de los traspasos más caros de la historia del Celta.

También Mingueza, compañero de Pablo Durán, se estrenó como goleador en la élite contra la Real Sociedad, ante la que Iago Aspas celebró su tanto número cien en la máxima categoría el 24 de junio de 2020. Ese gol del moañés supuso la victoria en Anoeta.

Aspas y Borja Iglesias son los únicos delanteros que han visto puerta este curso por parte del Celta. Hugo Álvarez y Javi Rueda completan la lista de goleadores celestes en esta Liga. Ahora falta que acierten Pablo Durán, Ferran Jutglà o Bryan Zaragoza. Estos dos últimos no conocen la satisfacción de marcar con la camiseta celeste. Mañana se les presenta una buena oportunidad para acabar con su sequía goleadora, pues la Real Sociedad suele ser generosa con los rematadores del equipo vigués.

Que se lo pregunten a Pablo Durán, que después de once partidos en Primera División encontró la gloria en una tarde de diciembre de 2024. El tomiñés justificaba así la apuesta de Claudio Giráldez por un jugador del filial que meses antes estuvo a punto de marcharse al fútbol portugués al concluir su etapa en el Celta Fortuna.

Después de aquella jornada mágica, llegarían otras dos aportaciones más de Durán a la cosecha goleadora de los célticos: primero frente al Alavés y una jornada después ante el Valencia. Desde entonces, y ya han pasado ocho meses, el atacante gallego no ha estado acertado en sus remates, a pesar de sus numerosos intentos. Veintidós partidos ha disputado desde entonces el futbolista tomiñés, que continúa disfrutando del apoyo de su entrenador. Es más, esta temporada, Durán ha sumado cuatro titularidades en ocho jornadas de la competición regular. Solo se ha perdido, por decisión técnica, el partido en Elche. El último, ante el Atlético de Madrid, solo dispuso de seis minutos: escaso margen para encontrar un remate certero de un delantero que busca los goles perdidos.

Francisco y Giráldez, viejos conocidos

Sergio Francisco, entrenador de la Real Sociedad, recordaba ayer que durante su etapa al frente del filial donostiarra se enfrentó en muchas ocasiones contra el Celta Fortuna que entrenaba Claudio Giráldez. Mañana en Balaídos, el vasco y el gallego se reencontrarán en Primera División. El preparador realista, no escatimó elogios ayer hacia los célticos, ante los que se juega escapar de los puestos de descenso.«Desde que entró Giráldez, el equipo es muy protagonista, con una idea muy clara, muy agresivo y profundo. Me gusta mucho. Ya me enfrenté a él muchas veces con el filial, y es un equipo muy reconocible, muy fuerte en casa. Es verdad que no ha ganado, pero si ves sus partidos se ha merecido más de lo que tiene. Nosotros iremos con la intención también de ser protagonistas y de intentar ganar allí», dijo Sergio Francisco ante la prensa.Anunció la baja para Vigo de Orri Oskarsson. No quiso desvelar si haría debutar a Yangel Herrera. Y apuntó que Take Kubo mejora de sus molestias en un tobillo. Sobre la amenaza de una posible destitución, apuntó: «Lo llevo lo mejor posible. No estoy acostumbrado porque los años que llevo entrenando seguramente no me haya encontrado una racha como ésta, pero con muchas ganas de poder darle herramientas al equipo para cambiar la racha».