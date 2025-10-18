As Celtas visitan al Villalonga en un derbi «de extremos»

Segundo derbi gallego consecutivo para As Celtas, que en esta oportunidad se desplaza al Novo San Pedro para jugar este sábado (18:00 horas) la séptima jornada del grupo 1 de 2ª Federación.

La dosis de moral acumulada por la victoria ante el Dépor B (1-0) en A Madroa, que además permitió regresar al liderato provisional al equipo entrenado por Vicky Vázquez, requiere de continuidad ante el Atlético Villalonga FF, colista.

Es éste el partido de los extremos. Líder contra colista, once céltico que suma 15 puntos (cinco victorias, una derrota) frente a un rival que no conoce el triunfo, ha rascado un empate y es el equipo menos realizador junto con el Avilés (3 goles). Con todo, la salvación la tiene a tiro: a tres puntos.

La tabla clasificatoria muestra un claro favorito, el Celta, pese a que en un derbi puede ocurrir cualquier cosa. En el Villalonga, varias ex del Sárdoma (Eva Valverde y Sabela Gómez, además de Laura Martínez, que regresó a Galicia tras su etapa en el Avilés), del Celta (Noe Pereira, Emma Domínguez y Ángela Novas) además de la delantera que lideró al Lóstrego estos años, Ana Iglesias. Pero los resultados, sin ser malos (dos goleadas aparte, dos derrotas por 1-0 y otra 2-1), no alcanzan para remontar el vuelo.

As Celtas busca los tres puntos en un choque sin “streaming” por vez primera desde que el equipo vigués juega competiciones nacionales: su rival no dio permiso para la retransmisión, por lo que solo los aficionados que acudan al estadio podrán seguir en directo el duelo.

Tercera Federación

As Celtas Sporting, líder invicto del grupo gallego tras cuatro jornadas, recibe al Bergantiños este sábado en A Madroa (16:00 horas). Primero frente a segundo clasificado, porque las coruñesas suman 10 puntos y tampoco conocen la derrota.