Williot, baja ante la Real Sociedad

El «virus FIFA» se ha cobrado una víctima en el Celta, que para el partido de este domingo contra la Real Sociedad no podrá contar con Williot Swedberg. El atacante regresó a Vigo lesionado después de participar en dos partidos con la selección sueca sub-21. Según el parte médico, el joven futbolista sufre un esguince en el tobillo izquierdo que le impedirá jugar el próximo partido de Liga, aunque el club no especifica el periodo de baja. El resto de la plantilla, incluidos los internacionales Borja Iglesias y Carl Starfelt, entrenó ayer en la ciudad deportiva Afouteza para preparar el partido contra los donostiarras, que figuran como penúltimos en la tabla al sumar un punto menos que los célticos, que ocupan la decimosexta posición.

Williot vuelve al parte médico, donde continúan sus compañeros Franco Cervi y Mihailo Ristic, aunque estos dos últimos entrenan con el grupo y podrían entrar en la convocatoria del sábado para recibir a la Real Sociedad en Balaídos. El internacional sueco causará baja en este regreso a la competición doméstica después de perderse el partido contra el Rayo Vallecano al sufrir un esguince en el tobillo derecho durante un entrenamiento. Esta vez, se ha dañado el izquierdo en un partido con la sub-21 escandinava en este parón para atender el calendario de la FIFA.

Ante la baja de Williot, Claudio Giráldez ha recurrido al filial y en las dos últimas sesiones de trabajo en Afouteza ha contado con Ángel Arcos, uno de los más destacados del Fortuna en lo que va de temporada. El joven rosaleiro de 19 años podría entrar en la convocatoria para el partido de este domingo en Balaídos como recambio del lesionado Williot. Para la banda izquierda del ataque, el entrenador del Celta cuenta con un Bryan Zaragoza que no acaba de cumplir por el momento las expectativas generadas al conocerse su cesión por parte del Bayern de Múnich. También Hugo Álvarez puede actuar por ese costado del ataque, aunque Giráldez utiliza ahora con más asiduidad al ourensano como enganche, como recambio de Aspas.

Ayer, Giráldez pudo contar con la totalidad de la plantilla para preparar el regreso a la Liga, excepto el sueco. Starfelt y Borja Iglesias volvieron tras cumplir sus compromisos con las selecciones sueca y española. Ambos son piezas importantes ahora mismo para el técnico porriñés, que también podría contar para la cita del domingo con Ristic.

El zaguero balcánico ha comenzado a entrenar parcialmente con el grupo después de sufrir una rotura fibrilar en el bíceps femoral derecho en el partido de Vallecas. Ayer trabajó con el resto de la plantilla su compañero Cervi, que apareció con una férula de protección en la mano derecha. El argentino sufrió una contusión en un entrenamiento después de participar en el partido solidario ante una selección de Ourense.

El equipo celeste realizará hoy y mañana los últimos entrenamientos para preparar la vista de la Real Sociedad, ante la que causará baja Williot.