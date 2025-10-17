Javier Francisco, pendiente de la lesión de Kubo para Balaídos

La Real Sociedad prepara en Zubieta la visita a Vigo con la duda de si ante el Celta podrá contar con Take Kubo. El internacional japonés arrastra problemas en un tobillo que le impidieron disputar el primero de los dos partidos con su selección. El centrocampista, sin embargo, continúa sin aparecer en el parte médico, por lo que es muy posible que Sergio Francisco lo incluya en la convocatoria para la cita de este domingo en Balaídos. El técnico del conjunto donostiarra podría darle la alternativa en este partido a Yangel Herrera. El internacional venezolano, fichado en los últimos días del pasado mercado de verano, no ha podido estrenarse todavía oficialmente con la camiseta blanquiazul después de arrancar la temporada con el Girona.

En San Sebastián consideran necesaria la participación de Kubo para que la reanudación de la Liga se convierta en una jornada positiva que lleve al equipo txuri-urdin a salir de los puestos de descenso en los que se encuentra después de sumar una sola victoria y dos empates en las ocho primeras jornadas del campeonato.

El preparador del conjunto donostiarra ha recuperado a Mikel Aramburu y a Jon Martín después de varias semanas de ausencia por lesión. Iñaki Rupérez es la única baja oficial en la Real Sociedad, que sigue pendiente de un Take Kubo que aparece como una pieza básica en la construcción y en un ataque que ha perdido puntería, ya que solo ha anotado siete tantos en ocho jornadas.

En las últimas horas, a Zubieta también se incorporaron los internacionales con España el portero Álex Remiro y el atacante Mikel Oyarzabal. Este último disputó el partido completo contra Bulgaria y cerró la goleada en los minutos de descuento al transformar un penalti que la defensa rival cometió ante Mikel Merino.

En la última visita a Balaídos, el equipo donostiarra cayó pro dos goles a cero. El protagonista de la victoria del Celta fue el delantero tomiñés Pablo Durán, que marcó el primer tanto en el minuto 40 y cinco minutos después hizo el segundo.