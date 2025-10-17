Las aguas del Urumea bajan revueltas

El relevo en el banquillo no ha sentado bien a una Real Sociedad que intenta escapar de los puestos de descenso que ocupa tras disputarse las ocho primeras jornadas de Liga. Y el irregular comienzo de temporada del equipo donostiarra ha afectado a jugadores como Brais Méndez, que el domingo afrontará en Balaídos (16:15 horas) su octavo enfrentamiento contra el club en el que se formó y del que partió en el verano de 2022 con la ilusión de triunfar en Anoeta. Su cuarto año en el conjunto txuri-urdin no está siendo bueno por el momento para el centrocampista de Mos, después de un agitado verano en el que sonó para incorporarse al fútbol árabe e incluso como posible refuerzo de un Celta que buscaba un jugador de sus características para reemplazar a Fer López.

Las aguas del río Urumea bajan revueltas por San Sebastián, donde en este parón de la Liga incluso se especuló con la posibilidad de un cambio de entrenador. Los comienzos de Sergio Francisco en la élite están siendo difíciles, más de lo imaginado para el sustituto de un Imanol Alguacil que sintió la necesidad de dar por cerrado su ciclo como entrenador en Anoeta después de conquistar una Copa del Rey y situar en la cuarta plaza de la Liga a los blanquiazules.

Imanol fue quien apostó para que Brais Méndez recalase en el club vasco, que desembolsó 14 millones de euros por su traspaso. El técnico reservó al excéltico un puesto entre los tres centrocampistas, pero escorado a la derecha, por la que aparecía un carrilero para que Brais buscase espacios interiores. Brilló el mosense en esa posición. Ahora con Sergio Francisco, el excéltico se mueve por zonas un poco diferentes: como mediapunta en un 4-2-3-1 o como centrocampista por la derecha en el 4-3-3.

Esas modificaciones tácticas han llevado a Brais Méndez a reducir su número de minutos en el arranque liguero con respecto al último con Imanol. Con Sergio Francisco suma el gallego un total de 388 minutos, repartidos en siete partidos, en los que anotó un gol y dio una asistencia. En cuatro ocasiones ha sido titular el excéltico con el técnico irundarra.

En el último año con Imanol, Brais Méndez estuvo en cinco ocasiones en el once inicial en sus ocho primeros partidos oficiales. En ellos, sumó 439 minutos (51 minutos más que con Francisco). Un gol y dos asistencias firmó entonces el jugador de Mos, que cerró ese curso con 44 partidos y 2.742 minutos entre la Liga, la Copa y la Liga Europa. El equipo vasco firmó una temporada irregular que le llevó a la undécima plaza.

Con el nuevo entrenador, la Real Sociedad ha caído en picado y el ambiente en San Sebastián con su equipo se ha enrarecido. En ello se ha visto involucrado Brais Méndez, que días atrás respondía en redes sociales a comentarios negativos: «No voy a permitir que nadie ponga en duda mi compromiso o falta de preocupación. No tenéis ni idea de lo que cada uno piensa, siente o hace para intentar revertir la situación», explicaba el futbolista gallego, al que le restan dos años y medio más de contrato en el conjunto vasco.

Después de cumplir los tres primeros cursos en Anoeta, Brais Méndez sonó para incorporarse al fútbol árabe y en Vigo también se escucharon cantos de sirena. Días atrás, Marco Garcés recordó en As el «sueño» de verano que el Celta tuvo con el futbolista de Mos. «Fue más un sueño. Estoy enterado de que hubo conversaciones, habló con mucha gente dentro del club, pero conmigo directamente, no. Fue una fantasía porque es un tema meramente salarial. ¿Por qué lo iba a dejar salir la Real? Sería una operación cara, cara», añadió el director deportivo del Celta sobre el jugador que el domingo regresa a casa pero con el equipo vasco.