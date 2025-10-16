Pendientes de la lesión de Williot

El virus FIFA a golpeado al Celta en el último momento, cuando Giráldez esperaba ya la llegada de todos sus internacionales intactos. El atacante sueco no pudo concluir el duelo que la selección sub 21 sueca disputó el pasado martes contra Polonia con infausto resultado (0-6), debido a un problema en un tobillo. El jugador del Celta se llevó la mano al tobillo izquierdo y, pese que a intentó seguir en el partido, tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 21 de partido.

El Celta espera hoy al jugador, que a lo largo de la jornada será sometido a pruebas médicas para determinar el alcance de la lesión, que no parece demasiado importante. En el club se cuenta no obstante con que Williot cause baja el próximo domingo frente a la Real Sociedad y habrá que ver si puede estar disponible para el duelo europeo frente al Niza del próximo jueves. Es la segunda lesión de tobillo que sufre este curso el extremo céltico, que ya se perdió los encuentros contra el Girona y el Rayo Vallecano por culpa de otro esguince en la articulación.

El internacional sub 21 sueco no es el único paciente de la enfermería, a la que ayer se sumó Franco Cervi, golpearse la mano derecha durante el entrenamiento dispuesto por Claudio Giráldez en la ciudad deportiva. El pronóstico de la lesión está pendiente de pruebas médicas, aunque la baja del argentino no supone un contratiempo para el entrenador, que no le ha dado minutos en un partido oficial esta temporada y solo lo ha incluido en una o dos convocatorias.

Hacia el alta médica avanza Mihailo Ristic, que apunta a ser de la partida para el duelo del domingo contra los donostiarras. El lateral serbio sumó ayer otro entrenamiento parcial con el grupo y, con otras tres sesiones de trabajo todavía por delante, son bastantes sus opciones de entrar en la lista para el encuentro contra los de Sergio Francisco.

El resto de la plantilla estará a disposición del entrenador, que poco a poco va recuperando a los internacionales que han participado con sus selecciones en la presente fecha FIFA. El primero en llegar fue ayer el Andrei Radu, tras jugar a buen nivel un partido amistoso contra Moldavia y ganar en el descuento un duelo clave a Austria que refuerza las aspiraciones de Rumanía de clasificarse para el Mundial. Las paradas del guardameta céltico fueron determinantes para que el conjunto rumano se llevara el choque.

Muy distinto la han ido las cosas a Carl Starfelt, que regresa a Vigo con Suecia prácticamente fuera del próximo Mundial tras el empate cosechado frente a Eslovenia y la derrota en casa firmada frente a Kosovo. Suecia es último del Grupo B, con un solo punto en cuatro partidos. Los malos resultados han propiciado la destitución del seleccionador, el noruego Jon Dahl Tomasson.

Se espera también en el entrenamiento de esta mañana a Borja Iglesias tras su inesperado regreso a la selección española. El Panda regresa a Vigo sin goles con el equipo nacional, pero tras haber participado a buen nivel en las confortables victorias del combinado que dirige Luis de la Fuente contra Georgia y Bulgaria.