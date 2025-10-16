El Celta (casi) agota las entradas para el Niza y el Barcelona

El fútbol regresa a Vigo con la misma fuerza que en los últimos compromisos del Celta antes de producirse el nuevo parón por el calendario FIFA para las selecciones y Balaídos seguirá registrando llenos casi completos en los próximos partidos que se avecinan.

Este jueves apenas quedaban ocho y tres entradas, respectivamente, para los duelos que el Celta librará el jueves 23 de octubre ante el Niza y el domingo 9 de noviembre contra el Barcelona. Además, el club anunció la apertura del plazo de pre-reserva para las entradas del duelo europeo en Zagreb, que el Celta disputará el jueves 6 de noviembre, tres días antes de visitar Vigo los azulgranas.

Balaídos volverá a abrir sus puertas para una cita del Celta diecinueve días después de la visita a Vigo del Atlético de Madrid, que se saldó con un empate a un gol.

Ante el equipo rojiblanco se registró la mejor entrada en el coliseo vigués en lo que va de curso, con 20.877 espectadores. Ese aforo podría superarse este domingo con la visita de la Real Sociedad, a partir de las 16.15 horas, porque el celtismo mantiene una gran ilusión con el equipo de Giráldez.