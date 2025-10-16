Canteranos en el escaparate

El Celta tendrá que realizar al menos otra venta importante en verano para compensar los 8 millones de pérdidas que el consejo de administración presentará en la próxima junta general de accionistas. La cantidad por la que tendrá que vender no se conocerá hasta que se ajuste el presupuesto de la temporada que viene, pero puede ser, de nuevo, considerable.

De momento, la entidad que preside Marián Mouriño cuenta con que habrá que realizar otro traspaso de enjundia a final de curso. Y todo apunta a que la venta de alguno de los canteranos que más despuntan será la solución elegida. «Pensar que vamos a poder retener a todos es imposible», confesaba recientemente la presidenta celeste en una entrevista con este diario. Y la revalorización de mercado que han experimentado otros chicos del filial a los que Giráldez ha dado en los últimos meses la alternativa en LaLiga refuerza la idea de que no hay muchas otras posibilidades en la plantilla con las que hacer caja.

Otros tendrán que seguir pronto los pasos de Gabri Veiga y Fer López. ¿Quiénes? Dependerá esencialmente de las ofertas que lleguen, del rendimiento que los futbolistas que están en el escaparate ofrezcan en los próximos meses y de los ingresos extraordinarios que el equipo sea capaz de generar con su participación en la Europa League, la mejor baza con la que cuenta ahora mismo el club para mitigar sus pérdidas. Todo lo que se recaude a partir de la primera fase, según la estimación de LaLiga, será a mayores; alcanzar los octavos de final reportaría un beneficio de unos diez millones.

La mayoría de los jugadores con los que el Celta podría hacer una venta importante pertenecen a la cantera. Los candidatos más firmes a salir son también los más cotizados, es decir, Javi Rodríguez, cuya valoración de mercado asciende a 15 millones, y Hugo Sotelo, valorado en 12 en la última actualización Transfermarkt, portal especializado en el mercado futbolístico. La gran campaña que está firmando el jugador de O Calvario no está pasando inadvertida y el propio jugador no ponía reparos a una posible venta, si se diesen las circunstancias adecuadas. «Si un club viene y paga cierta cantidad por un jugador puede ser bueno tanto para el club como para el jugador», declaraba la pasada semana Sotelo en una entrevista con FARO. Se esperan ofertas por él próximo verano.

Javi Rodríguez es ahora mismo el segundo futbolista más valioso del plantel, superado apenas por Óscar Mingueza (18 millones), que concluye contrato en junio y a quien el Celta no podrá poner ya en el mercado a menos que lo renueve, lo que en este momento parece improbable. Y en el caso de renovación y venta, la mitad de lo que se ingresase por el traspaso iría a parar a las arcas del Barcelona, que conservad el 50% de sus derechos económicos. En la misma situación se encuentra Fran Beltrán, que llegó a ser el más valioso del plantel hace un par de años (15 millones), y concluye también su contrato en junio sin visos de renovación tras ver rebajado el madrileño hasta los 5 su valor de mercado.

Otros de los canteranos con los que el Celta podría hacer fácilmente caja es Hugo Álvarez, con una valoración de 10 millones y mucho fútbol por delante. El ourensano es, junto a Damián y Sotelo, uno de los grandes exponentes de la nueva hornada de canteranos que ha superado con nota el exigente examen de la Primera División. Damián ha jugado últimamente menos y tiene una valoración inferior (3 millones), pero el buen desempeño que ha mostrado en los dos últimos partidos confirma, como ya apuntaba cuando Giráldez lo hizo debutar en LaLiga, que tiene un gran futuro por delante. Tres millones es la valoración del debutante Javi Rueda, que en muy pocos meses ha multiplicado por 10 su precio de mercado tras espectacular arranque de curso, con pinta de que va a seguir creciendo a medida que vaya ganando experiencia en Primera División. Buenas son también las perspectivas de crecimiento de Sergio Carreira, que afronta su segunda temporada en LaLiga con energías renovadas y una etiqueta de lateral polivalente que añade atractivo para el club que desee comprarlo. Pablo Durán, con un valor de mercado de 3,5 millones, está también en este grupo de canteranos con interesante proyección, mientras que Carlos Domínguez (3,5 millones) añade la experiencia a sus buenas condiciones como defensor.

Ilaix y Williot

Los futbolistas no canteranos con mejor cartel de venta son Ilaix Moriba y Williot Swedberg. El medio centro guineano ha duplicado su precio bajo el mando de Giráldez y está todavía lejos de su techo futbolístico, hacia el que avanza con paso firme. Su cotización es ahora mismo de 6 millones, lo mismo que el Celta pagó por ejecutar su opción de compra, pero el club podría venderlo por una cantidad bastante superior a poco que confirme la progresión de los últimos meses. En el escaparate lleva tiempo Williot Swedberg, con valoración de 10 millones tras la última actualización de mercado. El joven atacante sueco ya fue objeto de interés de un puñado de clubes en la última ventana estival de fichajes, pero pocas de las aproximaciones se concretaron en ofertas y las que se lo hicieron no colmaron las expectativas del Celta. Esto mismo ocurrió con Carl Starfelt, que tuvo una propuesta del Como 1906 claramente por debajo a lo que el club vigués esperaba sacar por él.