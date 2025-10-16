Borja se apunta al casting

Preparar la lista para un Mundial de fútbol se parece a la tarea de hacer la maleta para un viaje. Aunque vayas a un destino cálido siempre conviene meter alguna prenda por si refresca. Eso le sucede a los seleccionadores, que aunque su plan de juego esté definido siempre tienen que hacer sitio a ese futbolista al que recurrir en otra clase de contextos. La España de Luis de la Fuente (con un pie y medio en el Mundial del próximo año) podría vivir perfectamente con su inmensa lista de delanteros habilidosos, intercambiables y que tan bien se asocian al compás que marca Pedri. Los Nico, Lamine, Ferrán, Pino, Baena, Oyarzabal...encajan como un guante en el engranaje de una selección que llegará al próximo verano con el cartel de favorito colgado del cuello.

En la cabeza de De la Fuente caben todos esos futbolistas, pero a la hora de elaborar la lista definitiva lo más probable es que deje una plaza para una clase de delantero diferente, para el futbolista de las soluciones de emergencia al que echar mano cuando no haya manera de penetrar en defensas demasiado cerradas y el partido reclama soluciones más directas o más desesperadas. Y Borja Iglesias se ha metido de manera inesperada en ese debate. De la Fuente ha metido al delantero centro (gracias a sus méritos) en esa pelea por un puesto por el que también compiten Samu o Alvaro Morata, ausente en la última lista, pero que siempre acaba apareciendo. Borja Iglesias entró en la convocatoria para este última ventana gracias a las bajas, pero Samu (que sí figuró en la lista inicialmente) está muy lejos de tener el puesto garantizado pensando en el Mundial de 2026. Queda mucho por pelear.

España no tiene ahora mismo abundancia de nueves puros, grandes, poderosos en el cuerpo a cuerpo, con capacidad para jugar de espaldas y al tiempo de amargarle la tarde a los defensas por su capacidad de lucha. De la Fuente necesita un jugador de este tipo pensando en el Mundial y no tiene demasiado donde elegir. El arranque de temporada de Borja (superior al de sus competidores directos) le ha metido en una ecuación en la que no pensaba entrar. Los meses siguientes (sobre todo la primavera) definirán sus posibilidades. El seleccionador, cuestionado por este asunto tras la victoria en Valladolid sobre Bulgaria en la que Samu y Borja jugaron un tiempo para uno, elogió el comportamiento de ambos y mantuvo abierto el debate sobre sus posibilidades: «Han hecho los dos un trabajo fantástico, lo que teníamos previsto. Samu ha trabajo mucho para abrir espacios en una defensa muy cerrada, cuando lo suyo es correr al espacio, en transición. De eso luego se ha beneficiado Borja, porque esto es un equipo. Estoy contentísimo con los dos. Su carencia no es el gol, ya lo meterán», explicó el seleccionador. Durante el partido Borja Iglesias mejoró las prestaciones de Samu y rozó en gol en un cabezazo que no supo atinar. Su participación cayó ligeramente después de la entrada en el campo de Yeremi Pino que jugó mirando y buscando menos a Borja Iglesias. Cuestión de las necesidades y prioridades de cada uno de los futbolistas.

Esta convocatoria ha confirmado que en ese «casting» en busca de un delantero centro «clásico» Borja Iglesias está en condiciones de pelear perfectamente por una posición que De la Fuente no quiere dejar fuera de la lista. Es más que probable que en el Mundial la selección se encuentre en algún momento con la necesidad de recurrir a un futbolista así. Queda por ver lo que Morata sea capaz de hacer en el Como esta temporada. El favorito histórico, el ojo derecho de los seleccionador y el coreado por la prensa de Madrid. Un rival complicado para la ilusión renacida de Borja Iglesias.