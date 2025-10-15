Muere el exceleste José Manuel Espinosa

El exdefensa celeste José Manuel Espinosa ha fallecido este miércoles a los 66 años de edad. Toledano de nacimiento, comenzó su carrera futbolística en el filial del Real Madrid -e incluso llegó a disputar un encuentro con el primer equipo- y la terminó en el Celta en segunda división. Por medio, defendió la camiseta del Sporting de Gijón durante seis temporadas en las que se enamoró de las tierras asturianas.

El propio Celta ha anunciado la noticia este miércoles a través de sus redes sociales. «Enviamos o noso máis sentido pésame e agarimo aos seus familiares e achegados», indicó.