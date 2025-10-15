Muere el exceleste José Manuel Espinosa
El defensor toledano disputó sus últimos partidos como profesional en el Celta, club en el que militó durante tres temporadas, del 1988 al 1991
El exdefensa celeste José Manuel Espinosa ha fallecido este miércoles a los 66 años de edad. Toledano de nacimiento, comenzó su carrera futbolística en el filial del Real Madrid -e incluso llegó a disputar un encuentro con el primer equipo- y la terminó en el Celta en segunda división. Por medio, defendió la camiseta del Sporting de Gijón durante seis temporadas en las que se enamoró de las tierras asturianas.
El propio Celta ha anunciado la noticia este miércoles a través de sus redes sociales. «Enviamos o noso máis sentido pésame e agarimo aos seus familiares e achegados», indicó.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- «No solo me arrancaron la pierna, me arrancaron la vida»
- La junta de la Mancomunidad de O Morrazo sale escoltada de noche tras los disturbios por la subida de la basura
- Davila 14/10/2025
- El reencuentro en Panxón de dos hermanos 67 años después gracias a un reportaje en FARO: «Cuando la vi, no lo podía creer»
- «¿Por qué no tengo derecho a una vida digna el tiempo que me quede?»
- Rueda, sobre el Ifevi: «En Vigo, con Caballero, es imposible hacer nada»
- Infracciones y bocinazos: la nueva «turboglorieta» de Vigo arranca con las mismas polémicas que el resto
- La apertura inminente de dos macrogimnasios acerca a Vigo a los 100 centros