Marián Mouriño refuerza lazos de colaboración con la academia de Senegal

La presidenta del Celta, Marián Mouriño, se encuentra de viaje en Dakar para reforzar lazos de colaboración con la Hummels Football Academy de Senegal, con la que el club celeste mantiene un programa de colaboración desde el pasado mes de julio al objeto de promover el desarrollo deportivo, social y educativo de los jóvenes en el país africano.

La dirigente celeste se reunió con la directora de la academia, que le agradeció «la oportunidad de intercambiar posibilidades de colaboración entre nuestras dos instituciones». El Celta busca captar talentos en el país como el reciente fichaje del central Seyni Mbaye Ndiaye.