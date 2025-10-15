El jugador del Celta Javi Rueda dará nombre al estadio municipal de Alozaina

El estadio municipal de Alozaina llevará próximamente el nombre del futbolista Javi Rueda, natural del municipio malagueño y que ahora juega en el Celta de Vigo, tras haber pasado por canteras como la del Málaga CF o el Real Madrid. Tal y como ha informado el Ayuntamiento de la localidad, ya se han iniciado los trámites para que el campo pase a llevar su nombre en próximas fechas.

«Por ser un orgullo para Alozaina y la comarca de la Sierra de las Nieves, y por la huella imborrable que estás dejando aquí, el lugar de donde eres y donde empezaste y del que sabemos que te sientes orgulloso, el Ayuntamiento de Alozaina ha decidido iniciar los trámites para que el estadio municipal de Alozaina pase a llamarse 'Estadio Municipal Javier Rueda'», dice el escrito del Ayuntamiento.

«Javier, eres el deportista de más alto nivel de la historia de Alozaina. Tu trayectoria es la prueba de que, con esfuerzo y trabajo, los sueños se pueden conseguir. Eres una inspiración para todos, especialmente para los niños y jóvenes que ven que con esfuerzo se pueden conseguir los sueños», añade el comunicado.

Javi Rueda celebra un gol con Borja Iglesias, durante el partido de la Europa League del Real Club Celta de Vigo y el PAOK en el estadio municipal de Balaí­dos. / Pablo Hernández Gamarra

Aprovechando el parón liguero por los compromisos internacionales, Javi Rueda, futbolista de 23 años, ha estado presente en el estadio junto al alcalde del municipio, Antonio Pérez Rueda, y otros representantes institucionales para anunciar este cambio de nombre al campo, con el que se pretende reconocer a uno de los deportistas más destacados de la historia del municipio.