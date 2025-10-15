El jugador del Celta Javi Rueda dará nombre al estadio municipal de Alozaina
El Ayuntamiento del municipio malagueño ha iniciado los trámites para que el campo lleve el nombre del futbolista que actualmente milita en la entidad celeste y que es natural de esa localidad
El estadio municipal de Alozaina llevará próximamente el nombre del futbolista Javi Rueda, natural del municipio malagueño y que ahora juega en el Celta de Vigo, tras haber pasado por canteras como la del Málaga CF o el Real Madrid. Tal y como ha informado el Ayuntamiento de la localidad, ya se han iniciado los trámites para que el campo pase a llevar su nombre en próximas fechas.
«Por ser un orgullo para Alozaina y la comarca de la Sierra de las Nieves, y por la huella imborrable que estás dejando aquí, el lugar de donde eres y donde empezaste y del que sabemos que te sientes orgulloso, el Ayuntamiento de Alozaina ha decidido iniciar los trámites para que el estadio municipal de Alozaina pase a llamarse 'Estadio Municipal Javier Rueda'», dice el escrito del Ayuntamiento.
«Javier, eres el deportista de más alto nivel de la historia de Alozaina. Tu trayectoria es la prueba de que, con esfuerzo y trabajo, los sueños se pueden conseguir. Eres una inspiración para todos, especialmente para los niños y jóvenes que ven que con esfuerzo se pueden conseguir los sueños», añade el comunicado.
Aprovechando el parón liguero por los compromisos internacionales, Javi Rueda, futbolista de 23 años, ha estado presente en el estadio junto al alcalde del municipio, Antonio Pérez Rueda, y otros representantes institucionales para anunciar este cambio de nombre al campo, con el que se pretende reconocer a uno de los deportistas más destacados de la historia del municipio.
- «No solo me arrancaron la pierna, me arrancaron la vida»
- La apertura inminente de dos macrogimnasios acerca a Vigo a los 100 centros
- La junta de la Mancomunidad de O Morrazo sale escoltada de noche tras los disturbios por la subida de la basura
- Davila 14/10/2025
- El reencuentro en Panxón de dos hermanos 67 años después gracias a un reportaje en FARO: «Cuando la vi, no lo podía creer»
- «¿Por qué no tengo derecho a una vida digna el tiempo que me quede?»
- La difícil tarea de sobrevivir en un barrio envejecido
- Condenada por mandar a un vigilante de Ourense a Vigo en represalia: «Es una medida gravosa para la propia empresa»