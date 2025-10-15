El «efecto Giráldez» se traslada a las arcas

Claudio Giráldez representa mucho más para el Celta que un entrenador receptivo hacia la cantera con una vivaz propuesta de juego que ha encandilado a propios y extraños por su plasticidad y extensa gestión de los recursos. El entrenador porriñés ha devuelto al Celta a Europa tras salvarlo del descenso la campaña precedente, dando galones a un puñado de chavales, toda una hazaña que trasciende lo meramente deportivo y que ha supuesto también una tabla de salvación para el club en tiempos de dificultad financiera, tras ejercicios continuados de pérdidas por el demoledor efecto de la pandemia, la incesante escalada salarial del plantel y la obligación de afrontar indemnizaciones millonarias por decisiones estratégicas fallidas.

La apuesta canterana que lidera Claudio, y que la nueva estructura del Celta ha secundado con entusiasmo, no solo ha disparado el protagonismo de los futbolistas de la casa sobre el verde, sino que ha tenido un efecto revalorizador del plantel como no se había visto en la centenaria historia de la entidad. Un dato lo resume todo: desde marzo de 2024, cuando relevó a Rafa Benítez en la dirección de la primera plantilla, los canteranos que Giráldez ha reclutado desde el Fortuna o a los que él ha dado galones en LaLiga han supuesto un incremento combinado de 50 millones en su cotización de mercado, desde los 6,8 millones hasta los 56,8, según el portal de referencia Transfermarkt.

El caso más llamativo es el de Javi Rodríguez, a quien el técnico céltico hizo debutar con el primer equipo la pasada campaña. En pocos meses, el zaguero poiense ha multiplicado por 60 su valor de mercado, desde los 250.000 euros a los 15 millones actuales que lo convierten en el segundo futbolista más valioso del Celta, tras Óscar Mingueza.

Enorme ha sido también el salto de cotización que han pegado futbolistas como Damián, desde el medio millón que valía cuando Giráldez lo hizo debutar en su estreno en el Sánchez Pizjuán y, sobre todo, Hugo Álvarez, otro de los chicos del Fortuna que han acompañado al técnico porriñés desde el principio en su recorrido en LaLiga. El ourensano, cuya cotización era en marzo de 2024 de 400.000 euros, tiene actualmente una valoración de 10 millones.

La pasada temporada Giráldez dio la alternativa a varios canteranos que también han incrementado de modo muy significativo su cotización. Llaman la atención los casos de Sergio Carreira, repescado tras tres temporadas consecutivas encadenando cesiones en Segunda División, que ha pasado de 1,2 a 4 millones desde el pasado curso, y Pablo Durán, reclutado por sorpresa por el porriñés tras darle el club vía libre para salir. El tomiñés ha multiplicado por 10 su cotización de mercado, desde 300.000 euros a 3 millones.

Por diez han multiplicado también su valoración de mercado (de 200.000 a 2 millones) Yoel Lago, todavía con ficha del filial, pero a todos los efectos miembro del primer equipo desde el pasado curso, y Manu Fernández, a quien el técnico ha dado la alternativa este año, con idéntico incremento.

Revalorización de la plantilla del Celta desde la llegada de Claudio Giráldez / Hugo Barreiro

Algo menos ha crecido el precio de mercado de Javi Rueda, la gran revelación del Celta en este arranque liguero, cuya cotización ha pasado de los 800.000 euros que valía tras su cesión al Albacete a los 3 millones actuales. Su última apuesta, el medio centro Miguel Román, ha pasado, por su parte, de los 350.000 a los 800.000 euros.

La gestión de Giráldez también ha permitido incrementar de forma notable el valor de canteranos que ya estaban en el primer equipo, pero que hasta que él asumió el mando habían tenido un papel casi testimonial. Tales son los casos de Carlos Domínguez, que ha duplicado su tasación (de 1,5 a 3 millones), y sobre todo de Hugo Sotelo, que ya valía 2,5 millones cuando el técnico tomó las riendas y tras la actualización de mercado de la pasada semana alcanza los 12.

La revalorización de la plantilla con Claudio no solo ha afectado a los canteranos. Ilaix Moriba, por ejemplo, duplicó el valor que tenía cuando llegó a Vigo (de 3 a 6 millones), mientras que Williot Swedberg ha pasado de 5 a 10 millones desde junio pasado, doblando también su cotización. Óscar Mingueza, por su parte, ha pasado desde marzo de 2024 de 6 a 18 millones, aunque su precio de mercado ha descendido en dos millones esta temporada.

Depreciaciones

No todos los futbolistas se han revalorizado bajo el mando de Giráldez. Algunos se han depreciado, bien porque van cumpliendo años, como en los casos de Iago Aspas, Marcos Alonso o Borja Iglesias, bien porque ha decrecido su participación, (Aidoo, Cervi, Beltrán, Iván Villar), bien por un problema de lesiones (Ristic).

A la apuesta por la cantera de Giráldez hay que atribuir en buena medida los cerca de 24 millones que el club va a cobrar por el traspaso de Fer López, debutante también en LaLiga con Giráldez, al Wolverhampton, no así los 2 millones ingresados por la venta de Miguel Rodríguez al Utrecht, ya que el redondelano tuvo muy poca participación con el porriñés.

Los futbolistas incorporados este curso (Bryan Zaragoza, Jutglá, Jones y Radu) conservan el valor que tenían el pasado curso, excepto el portero rumano, cuya cotización se incrementa en un millón tras su fichaje por el Celta y su buen desempeño con la selección.