El Celta vuelve al trabajo descansado para afrontar un maratón de partidos

El Celta retornó ayer a los entrenamientos en la ciudad deportiva tras los tres días de descanso que Claudio Giráldez concedió a la plantilla para recargar baterías ante el maratón de partidos que se le viene encima en las próximas tres semanas.

En el plazo de 21 días, entre el próximo 19 de octubre y el 9 de febrero, el cuadro celeste tendrá que afontar siete encuentros entre Liga (Real Sociedad, Osasuna, Levante y Barcelona), Copa del Rey (Puerto de Vega) y Europa League (Niza y Dinamo de Zabreg), a ritmo de un partido cada 72 horas.

La vuelta a los entrenamientos del equipo estuvo ayer marcada por la ausencia de los cuatro internacionales que han sido convocados con sus respectivas selecciones nacionales en el presente parón de selecciones: el rumano Andrei Radu, los suecos Carl Starfelt, Williot Swedberg y el español Borja Iglesias.

Entre hoy mañana se espera el retorno de Radu y Starfelt con dispares resultados en los partidos de clasificación para el Mundial disputados con sus respectivos equipos nacionales. Mientras que el guardameta rumano fue clave en la importante victoria de su selección contra Austria (1-0), el central no tuvo minutos en las derrotas de Suecia frente a Suiza y Kosovo que han dejado al combinado escandinavo abocado a un milagro para clasificarse para el Mundial. Ayer completaron su participación Williot Swedberg, con Suecia sub 21 ante Macedonia del Norte, y Borja Iglesias frente a Bulgaria para certificar virtualmente con récord de victorias la clasificación de la selección española para el Mundial.

En lo que se refiere estrictamente al entrenamiento, la buena noticia la protagonizó Mihailo Ristic, que avanza en el trabajo con el grupo y podría ser de la partida para el duelo del domingo contra la Real Sociedad en Balaídos.

Si Ristic está finalmente disponible, Giráldez contará con todos sus efectivos para afrontar el choque. Otra buena noticia es que tanto Hugo Sotelo como Javi Rueda, dos piezas imporantes en el arranque de curso, se ejercitaron a pleno rendimiento después de haber sufrido algunas molestias físicas durante la pasada semana.