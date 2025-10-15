Aspas establece otro hito

Iago Aspas no se ha cansado de pulverizar toda clase de registros. Y no solo en el Celta, también en LaLiga. El mago moañés superará el domingo, si Giráldez lo alinea contra la Real Sociedad, el récord de más partidos jugados con el equipo vigués que Manolo Rodríguez, el gran capitán, ostentaba desde 1982, jugando su partido número 534 de celeste. A la espera de que se consume el sorpasso, Squawka, portal especializado en estadísticas del fútbol, ofrecía un dato inédito sobre la enorme incidencia que el atacante del Celta ha tenido en el último lustro en la competición española: Aspas es el jugador de LaLiga que más ocasiones de gol ha generado en las últimas cinco temporadas.

Desde el curso 2020-21, el artillero celeste ha propiciado nada menos que 342 oportunidades de marcar en 179 partidos, muy por delante del segundo, el madridista Vinicius Júnior, que ha generado 275 en 167 encuentros. La tercera plaza la comparten otros dos mitos del fútbol internacional, el croata Luka Modric y el francés Antoine Griezmann, con 250, aunque el madridista con bastantes partidos jugados menos que el colchonero (163 por 182).

En esta privilegiada lista aparece también Toni Kross, otro gran nombre, ahora retirado, con 235 oportunidades creadas en 119 partidos. La completan Sergi Darder (Mallorca y antes Espanyol) con 227 en 144; el azulgrana Pedri González (225 en 144); Álex Berenguer, del Athletic (224 en 183); Dani Parejo, del Villarreal y antes del Valencia (222 en 182); y Rubén García, de Osasuna (220 en 175).

Infografía de Squawka sobre las ocasiones de gol en LaLiga. / Squawka

El capitán del Celta ha logrado estos imponentes registros entre los 33 y los 38 años que cumplió el pasado mes de agosto, todo un ejemplo de que el paso de los años no ha hecho apenas mella en su prodigiosa inventiva para fabricar una oportunidad de gol de la nada.

Para garantizar su mejor versión posible, Claudio Giráldez ha decidido dosificar sus participaciones para darle minutos de calidad. Aspas ha perdido velocidad, ya no es tan explosivo, pero conserva intacto su genio creativo, así como su intuición para aparecer en el lugar en que se le necesita en el momento oportuno. Los dos goles que suman este curso, frente el PAOK, para impulsar al equipo hacia la remontada en el último minuto del primer tiempo, y contra el Atlético, en Liga, para empatar un complicado partido, siguen ese patrón.

El moañés suma unos cuantos minutos menos que el pasado curso, en parte porque Giráldez ha preferido darle mayor visibilidad en los partidos europeos. Solo ha jugado completo un encuentro, el primero de Liga contra el Getafe, y apenas ha sido titular en la mitad de los partidos de la competición doméstica (4 de 8), quedándose sin minutos en la visita a Vallecas. En total, 491 minutos sobre el verde sumando los 331 que ha jugado en LaLiga y los 136 de los dos encuentros europeos. Contabiliza el morracense 85 minutos menos que hace un año, si bien entonces tan solo había competido en LaLiga.