Tope salarial frente a reducción de gastos

Marián Mouriño se mostró tajante en la reciente entrevista con FARO: El Celta tendrá que realizar el próximo verano otra gran venta y reducir los sueldos de la actual plantilla para equilibrar sus cuentas, que en el ejercicio pasado presentarán un resultado negativo de 8 millones de euros. La presidenta celeste calcula que el club tendrá que rebajar el actual coste de la plantilla de los 84 millones actuales a 70 en el plazo de dos años.

Uno de los objetivos es reducir de seis a cuatro los salarios de los jugadores que más cobran en la plantilla (por encima de los dos millones netos) y se espera también que las bajas que se van a producir en junio por extinción de contrato ayuden a rebajar los costes salariales de modo significativo. «En el grupo de los que más cobran hay más jugadores de los que nos podemos permitir ahora mismo. Deberíamos tener cuatro como máximo y estamos en seis», reconocía Marián Mouriño, que también apuntaba: «Este verano y el próximo acaban contrato algunos jugadores y la idea es reemplazarlos por futbolistas que no sean tan caros y que nos aligeren la carga salarial».

Los seis jugadores que actualmente ocupan el tope salarial de la plantilla son Iago Aspas, Marcos Alonso, Ilaix Moriba, Borja Iglesias, Bryan Zaragoza y Carles Pérez. Aspas y Alonso concluyen contrato en junio próximo con dudas sobre la continuidad del astro moañés y alta probabilidad de que el zaguero madrileño continúe en nómina. La continuidad de Iago va a depender esencialmente de lo que él mismo decida. Si el cuerpo aguanta y él cree que puede seguir siendo útil al equipo, seguirá otra temporada al frente del vestuario; si no se viese con fuerzas, colgaría las botas. En el mejor de los casos, si Iago Aspas sigue, podría aceptar una rebaja salarial, pero será el jugador el que marque los tiempos y son asuntos que ni siquiera se han empezado a discutir.

La extensión de contrato de Marcos Alonso al menos por otra temporada se da prácticamente por segura. Las negociaciones con el exzaulgrana se encuentran en fase avanzada, hasta el punto de que el director de fútbol, Marco Garcés, da su renovación por inminente. Salvo sorpresa mayúscula, el madrileño continuará en nómina al menos una temporada a más.

Borja Iglesias e Ilaix Moriba tiene contrato en vigor hasta 2028 y 2029, respectivamente, después de que el club realizase un importante esfuerzo en adquirir a ambos en propiedad el pasado verano. No se espera, por tanto, que ninguno cause baja en el corto plazo, a menos que sean traspasados a otro equipo, posibilidad plausible en el caso del guineano que, por edad y proyección, podría ser una venta importante, y mucho menos probable en el caso del santiagués, de 32 años, cuyo traspaso sería complicado y tampoco reportaría un beneficio significativo.

La continuidad de Bryan Zaragoza, mientras, va a depender fundamentalmente del rendimiento que el malagueño ofrezca a lo largo de la temporada. El Celta, que ya paga al Bayern de Múnich un millón de euros por su cesión, estará obligado a comprarlo si juega el 60% de los minutos -por ahora suma poco más del 40%- por 11 millones más a final de temporada. La productividad será, por tanto, la que marque la continuidad del extremo andaluz en Vigo.

Carles Pérez, actualmente cedido al Aris de Salónica tras pasar el pasado curso también a préstamo en el Getafe, continúa siendo la principal rémora salarial del Celta, que esta temporada vuelve a pagar una relevante parte de su ficha. Con contrato en vigor hasta 2027, el vallesano supone toda una carga para las arcas celestes por tercer año consecutivo. Su fichaje, tras una cesión poco productiva en la que la Roma pagaba buena parte de su salario, fue uno de los grandes errores de gestión de Marián Mouriño, que asumió la compra del jugador, pese a su prohibitivo salario y discreto rendimiento. Pérez concluye contrato en junio de 2027. El Celta alberga la esperanza de que el Aris ejecute la opción de compra que tiene sobre el jugador, lo que, hoy por hoy, no parece muy probable.

Otros cinco jugadores en un escalón salarial alto concluyen contrato en junio próximo en diferente situación de cara a su posible continuidad en el club: Franco Cervi, Joseph Aidoo, Óscar Mingueza, Fran Beltrán y Mihailo Ristic, mientras que Unai Núñez, otra de las patatas calientes que tiene Marco Garcés sobre la mesa, finaliza su vínculo con el Celta en 2027.

Especialmente relevantes son los casos de Cervi y Aidoo, un peldaño por debajo del tope en el escalafón salarial, que desde la pasada temporada no entran los planes de Claudio Giráldez. El argentino y el ghanés han rechazado sistemáticamente todas las propuestas que el club les ha presentado en los últimos meses para buscarles equipo. Será muy difícil encontrarles acomodo en el mercado de enero, con lo que se da por seguro que en junio concluirán su relación con el Celta. Dos fichas altas, que el club se va a ahorrar.

Menos claros, aunque el horizonte parece comenzar a despejarse, son los casos de Óscar Mingueza, Fran Beltrán y Mihailo Ristic. En lo que respecta al catalán, en el tramo medio-alto de la escala salarial, el Celta desea prolongar su contrato. Mingueza está a gusto en Vigo, incluso ha comprado casa, pero la propuesta económica dista notablemente de lo que el futbolista pretende y en un par de meses será libre para negociar un salario que seguramente el Celta no pueda ofrecerle. Marco Garcés, que no hace mucho era optimista con su renovación, admitía en una reciente entrevista con el diario As: «Estamos lejos en los pareceres para renovar a Mingueza». Las negociaciones llevan demasiado tiempo en punto muerto.

En situación opuesta se encuentra Fran Beltrán, con quien el Celta lleva demasiado tiempo sin hablar como para pensar que pueda continuar el próximo año. En la Calle del Príncipe se valora el rendimiento y compromiso del vallecano a lo largo de los últimos siete años (nada menos que 253 partidos de celeste), pero se rechaza un incremento salarial. Su continuidad ya no es prioritaria al contar en plantilla con una joven hornada de canteranos que puede cumplir su papel a un precio considerablemente más bajo.

Ristic y Unai

Ristic presenta una problemática diferente. El serbio gusta al técnico y, cuando el físico se lo ha permitido, su rendimiento ha sido bastante convincente. Pero su recurrente problema de lesiones supone un claro impedimento para su continuidad. Su futuro en el club va a depender de las lesiones, pero su sombrío historial hace difícil pensar que pueda seguir en nómina más allá del próximo del próximo mes de junio.

Aunque su contrato finaliza en 2027, Marco Garcés volverá a tener que volver a lidiar el próximo verano con el problema de encontrar acomodo a Unai Núñez, actualmente cedido al Hellas Verona con el Celta pagando parte de su salario. A diferencia de Carles Pérez, al que una lesión tras morderle un perro ha dejado fuera de juego en el arranque de temporada, Unai lo está jugando todo con el conjunto veronés, con lo que el club vigués alberga fundadas esperanzas de que el equipo italiano ejecute la opción de compra pactada en el contrato de cesión.