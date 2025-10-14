Navia acogerá el partido de Copa del Celta el 30 de octubre

El estreno del Celta en la nueva edición de la Copa del Rey ya tiene fecha de celebración. El equipo vigués se enfrentará al Puerto de Vega el 30 de octubre a partir de las 19 horas en el campo del Navia, en el mismo municipio, según informó el conjunto asturiano de categoría regional. Además, las entradas para este partido se han fijado a un precio de 35 euros. El Celta abrió ayer la solicitud de las mismas a través de su página web.

El equipo vigués reanuda este domingo la competición ante la Real Sociedad tras el último parón por los compromisos de las selecciones. Antes del siguiente paréntesis (previsto entre el 10 y el 21 de noviembre), los célticos tendrán que afrontan un total de siete partidos, lo que les obliga a tener ocupados también los tres jueves de ese periodo para afrontar la Liga Europa y la Copa del Rey.

Campo de reducido tamaño

El Puerto de Vega ha descartado definitivamente disputar su partido contra el Celta en El Campón, de hierba artificial pero sin apenas asientos para el público. Al conocerse el resultado del sorteo de Copa se apuntó la posibilidad de solicitar el Carlos Tartiere de Oviedo, pero finalmente el modesto equipo asturiano se ha decantado por el campo de El Pardo, en el que juega el Navia, una instalación con un terreno de juego de reducidas dimensiones: 100 metros de largo por 68 de ancho, frente a los 105x70 de Balaídos. Es de hierba natural y su capacidad actual alcanza los 3.000 espectadores, de los que unos 300 tienen asiento en una tribuna lateral. Sin embargo, para la visita del Celta, el Puerto de Vega plantea la opción de instalar unas gradas supletorias para aumentar el aforo y ofrecer más comodidad a los asistentes, entre los que habrá una representación del celtismo.

Pre-reserva de entradas

De hecho, el Celta abrió ayer el plazo para la adquisición de las entradas para este encuentro de Copa. Para optar a una entrada es necesario realizar una inscripción en el Portal del Celtista de manera individual o en grupo (de un máximo de 6 celtistas) y un pago de pre-reserva (de 5 euros). El 75% de las entradas se asignan según la antigüedad. El 25% de restante se adjudica mediante un sorteo entre los demás solicitantes. Una vez finalizado este proceso, los inscritos recibirán un correo electrónico informando sobre el resultado de su solicitud.